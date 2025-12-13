ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、【billboard classics Mai Kuraki Premium Symphonic Concert 2026】の開催を決定した。

これまで数々の名演を生んだ倉木麻衣とオーケストラの共演が3年ぶりに帰ってくる。デビュー25周年を経て、ますます音楽を愛おしみ新しいチャレンジを続ける歌姫・倉木麻衣。その進化と深化を刻むシンフォニックコンサートが、来年4月に東京・NHKホール、兵庫・神戸国際会館こくさいホールで開催される。指揮・編曲を務めるのは、長年にわたり彼女と共に管弦楽の響きを紡いできた藤原いくろう。共演する東京フィルハーモニー交響楽団と関西フィルハーモニー管弦楽団が、倉木の音楽世界に華やかな管弦楽の色彩を加える。





愛され続けるナンバーから待望の新曲まで、過去と未来を繋ぐ大切な舞台として、倉木麻衣の“今”が披露されるシンフォニックコンサート。オーケストラの豊潤な音をまとった名曲群が鮮やかに春を彩るとき、倉木の新たな挑戦に注目が集まる。





＜前回公演のライブレポート＞

倉木麻衣、25周年の幕開けとなるシンフォニックコンサート 笑顔と喜びにあふれたアニバーサリーイヤーの幕開け

https://billboard-japan.com/d_news/detail/133150 （2023/12/25公開）





◎公演情報

billboard classics Mai Kuraki Premium Symphonic Concert 2026





＜開催日時・会場＞

【東京】2026年4月19日（日） NHKホール 開場 16：00 開演 17：00

【兵庫】2026年4月24日（金） 神戸国際会館 こくさいホール 開場 17：00 開演 18：00





＜出演＞

倉木麻衣

指揮・編曲・音楽監督：藤原いくろう ピアノ：榊原 大

管弦楽：【東京】東京フィルハーモニー交響楽団 【兵庫】関西フィルハーモニー管弦楽団





＜チケット＞

全席指定12,000円（税込）※特製プログラム付き





チケット販売スケジュール：

倉木麻衣オフィシャルFC「Mai-K.net」会員先行（抽選） 2025年12月13日（土）21：00 ～2026年1月7日（水）23：59

ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選） 2026年1月8日（木）15：00 ～1月12日（月）23：59

オフィシャルサイト先行（抽選） 2026年1月9日（金）15：00～1月12日（月）23：59

ローソンチケット独占先行（抽選） 2026年1月17日（土）15：00～1月25日（日）23：59

プレイガイド先行（抽選） 2026年1月31日（土）10：00～2月27日（金）23：59

一般発売（先着） 2026年3月7日（土）10：00～





＜公演公式サイト＞

https://billboard-cc.com/maikuraki2026





主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク） 後援：米国ビルボード





＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）





＜公演に関するお問合せ＞

【東京】H.I.P. 03-3475-9999（10：00～18：00／土日祝休）

【兵庫】サウンドクリエーター 06-6357-4400（12：00～15：00／土日祝休）





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/563517/att_563517_1.pdf









ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/5050080644261a4b4686a421cfda75f415b44d5f.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1