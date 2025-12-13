¡ÚºÇÂç10Ëü±ß³ä°ú¡ÛSNS¡¦¥Ö¥í¥°È¯¿®¤Ç¥»¥ÖÅçÎ±³ØÈñÍÑ¤¬¤ªÆÀ¤Ë¡ª¡ÖÈ¯¿®ÎÏ¡×¤âÆ±»þ¤ËËá¤¯ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òQQEnglish¤¬¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒQQ English¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£²¬Íê¸÷¡¢°Ê²¼QQEnglish¡Ë¤Ï¡¢Î±³Ø´ü´ÖÃæ¤Ë¼«¿È¤Î³Ø½¬¡¦À¸³èÂÎ¸³¤òSNS¤ä¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢Î±³ØÈñÍÑ¤òºÇÂç10Ëü±ßÊ¬ÆÃÊÌ³ä°ú¤¹¤ë¡ÖSNSÈ¯¿®¤ÇÎ±³Ø³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ë±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö³Ø¤Ö ¡ß È¯¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤âÆ±»þ¤ËËá¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
Î±³ØÀ¸³è¤ä³Ø½¬¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ª¤è¤Ó¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Î±³ØÈñÍÑ¤ò³ä°ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦ÆâÍÆ¡§12·î¿½¤·¹þ¤ß¸ÂÄê¡ªSNSÈ¯¿®¤ÇÎ±³Ø³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¿½¹þ´ü¸Â¡§2025Ç¯12·î31Æü(¿å)23:59¤Þ¤Ç¡¦ÂÐ¾Ý¡§2026Ç¯5·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤ËÆþ¹»¤µ¤ì¤ëÊý¡¡ ¡¦ÆâÉô³ØÀ¸ÎÀ¡Ü¿©»ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¡¡ ¡¦2½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÎ±³Ø¡ÊÊ¿Æü¥ì¥Ã¥¹¥óÆü¿ô10Æü°Ê¾å¡Ë ¡¡¡¦SNS¡¦¥Ö¥í¥°¤ÎÅê¹Æ¾ò·ï¤òÎ±³Ø´ü´ÖÃæ¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿Êý¡¦¿½¹þÊýË¡¡§¡¡¤´´õË¾¤Î¥³¥Þ¿ô¤òÁªÂò¤Î¾å¡¢¿½¹þ»þ¤Î¥á¥âÍó¤Ë ¡ÖÎ±³Ø¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤ÈµºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô»þ¤ËÆÃÊÌÎÁ¶â¤òÅ¬ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Åê¹Æ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢³ä°úÊ¬¤ò¸åÆü¤´ÀÁµá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î±³Ø´ü´Ö¤È³ä°ú³Û
Î±³ØÀ¸³è¤ä³Ø½¬¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ª¤è¤Ó¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Î±³ØÈñÍÑ¤ò³ä°ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂÚºß´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ë³ä°ú³Û¤¬ÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ä°úÎã¡Û°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó4¥³¥Þ+¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó2¥³¥Þ¥×¥é¥ó¤ÇÎ±³Ø¤·¤¿¾ì¹ç¡ÊÆâÉô³ØÀ¸ÎÀ¡¦¿©»ö¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¡Ë
¢¨1¥É¥ë154±ß¤Î¾ì¹ç¢¨ÊÌÅÓÆþ³Ø¶â$150¤È³¤³°Á÷¶â¼ê¿ôÎÁ$30¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¾ò·ï
¡ÚSNSÅê¹Æ¡Ê½µ5²ó°Ê¾å¡Ë¡Û¡¦Instagram / TikTok / X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ê¤É¡¦³ÆÅê¹Æ¤Ë°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤òÉ¬¤º´Þ¤à¤³¤È¡¡#QQEnglish #CebuStudyAbroad¡Ê»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ë¡¡¡÷qqenglish_jp ¤ÎQQEnglish¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¿¥°¡¦¥á¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¼Ì¿¿¤Þ¤¿¤ÏÆ°²è¡Ê¼ø¶ÈÉ÷·Ê¡¦Æü¾ï¡¦¿©»ö¡¦Í§¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡Ë¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¸ø³«ÀßÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¢¨¥¹¥Èー¥êーÅê¹Æ¤ÏÉÔ²Ä¡Ú¥Ö¥í¥°Åê¹Æ¡Ê½µ1²ó°Ê¾å¡Ë¡Û¡¦¸Ä¿Í¥Ö¥í¥°¡¢note¤Ê¤É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÌä¤ï¤º¡¦1µ»ö¤¢¤¿¤ê500»ú°Ê¾å¡¦µ»öÆâ¤Ë https://qqenglish.jp/ ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò·ÇºÜ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤¿¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤Ë¡ÖQQEnglish¡×¡Ö¥»¥ÖÎ±³Ø¡×¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò´Þ¤á¤ë¤³¤È
QQEnglish¤ÎÎ±³Ø¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
QQEnglish¤Ï¡¢³Ø½¬´Ä¶¡¦À¸³è¥µ¥Ýー¥È¡¦¹ñºÝ¸òÎ®¤ÎÁ´¤Æ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥»¥ÖºÇÂçµé¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¡ÚÁª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Û¡¦IT¥Ñー¥¯¹»¡§¥»¥ÖºÇÂç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶áÂåÅª¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤Ç³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤¬Â·¤¤¡¢Î±³ØÀ¸³è¤òÅÔ»Ô·¿¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¸å¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤ÇÃç´Ö¤È³Ø½¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç±Ñ¸ì¤ò¼«Á³¤Ë»È¤¨¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¹»¡§¥Óー¥Á¤Þ¤ÇÅÌÊâ5Ê¬¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡£ÀÄ¤¤³¤¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë³«ÊüÅª¤Ê¹»¼Ë¤Ï¡¢¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤È½¸Ãæ¤·¤¿³Ø½¬¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯±Ñ¸ìÄÒ¤±¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¡¢QQEnglish¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁ´¼ø¶È¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¡Û3,000Ì¾°Ê¾å¤ÎÀµ¼Ò°÷¶µ»Õ¤¬ºßÀÒ¤·¡¢Á´°÷¤¬¹ñºÝ»ñ³Ê¡ÖTESOL¡×¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¡£1ÆüºÇÂç8¥³¥Þ¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ï¡È±Ñ¸ì¤ò¸ý¤«¤é½Ð¤¹¡ÉÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¾åµé¼Ô¤Ï»î¸³ÂÐºö¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤òËá¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´õË¾¼Ô¤Ï1Æü2¥³¥Þ¤Þ¤Ç¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ¸ÅÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¿¹ñÀÒ¤ÎÀ¸ÅÌ¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á±Ñ²ñÏÃ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝ¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°Â¿´¤ÎÀ¸³è¥µ¥Ýー¥È¡Û¹»¼ËÊ»Àß¤Î³ØÀ¸ÎÀ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¡Ê1Æü3¿©¡Ë¡¢À¶ÁÝ¡¦ÀöÂõ¥µー¥Ó¥¹¤ò´°È÷¡£À¸³è¤Î¿´ÇÛ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢³Ø½¬¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë25Ì¾°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø½¬ÁêÃÌ¤«¤éÀ¸³è¥È¥é¥Ö¥ë¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£Î±³Ø¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¡¢¥·¥Ë¥¢¤ä¿Æ»ÒÎ±³Ø¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ú½µËö¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Û¼ø¶È¤Î¤Ê¤¤½µËö¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ó¥Ù¥¤¥¶¥á¤È±Ë¤°¥ª¥¹¥í¥ÖÂÎ¸³¤ä¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥»¥Ö»ÔÆâ´Ñ¸÷¤Ê¤É¡¢Æî¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦30¤«¹ñ°Ê¾å¤«¤é½¸¤Þ¤ëÎ±³ØÀ¸¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¹ñÀÒ¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤¬¼«Á³¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤òËá¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
QQEnglish¤È¤Ï
QQEnglish¤È¤Ï

QQEnglish¤Ï¡¢CampusTop¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¶µ»Õ¤òÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖTo be the gateway to the world¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç¤Î±Ñ²ñÏÃ³Ø¹»¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£QQEnglish¡¿QQ¥¥Ã¥º¡¿QQ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¿Boost Coaching¡¿CampusTop¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Îß·×¤Ç80Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¬ÍøÍÑ¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤³Ø½¬¼Ô¤Ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£