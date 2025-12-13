ÂçºåÆñÇÈ¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¡ÖCHANCE¡×¤¬ÂÔË¾¤Î2Å¹ÊÞÌÜ¤ò¿´ºØ¶¶¤Ë12·î12Æü(¶â)OPEN¡ª
¥¢¥Ë¥Þ¥ëÄ´¤Î¤ªÞ¯Íî¤ÊÅ¹Æâ
¢£ÆÃ¿§¤È¥µー¥Ó¥¹
¡ÖCHANCE¡×¤ÏÂçºå¿´ºØ¶¶¤Î¿Íµ¤Å¹¤Î·ÏÎó¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤½¤Ã¤¿ÈóÆü¾ï¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¡Ú¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Û¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤À©Éþ¤òÃå¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¤ªµÒÍÍ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¥Á¥§¥ÈÎÇä¤ä¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤É¡¢Ë¬¤ì¤ëÅÙ¤ËÍÍ¡¹¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î²Ä°¦¤¤À©Éþ
¢£¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶â¡¡¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ÚÆüËÜ¿ÍµÒÎÁ¶â¡Û
¡¦¥«¥¦¥ó¥¿ー¡§2,400±ß/60Ê¬¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯880±ß¡¡°û¤ßÊüÂê¡§4,200±ß/60Ê¬
¡¦BOXÀÊ¡¡¡¡ ¡§4,200±ß/60Ê¬¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯880±ß¡¡°û¤ßÊüÂê¡§7,000±ß/60Ê¬
¡Ú³°¹ñ¿ÍµÒÎÁ¶â¡Û¢¨°û¤ßÊüÂê¤Î¤ß
¡¦¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¡¡¡§6,000±ß/60Ê¬
¡¦¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥à¡§3,000±ß/30Ê¬
¡Ú¥É¥ê¥ó¥¯ÎÁ¶â¡Û
¡¦¥Óー¥ë¡¦¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¦¥«¥¯¥Æ¥ë¡¦¾ÆÃñ¡§880±ß
¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§33,000±ß～
¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§880±ß
¡Ú¤½¤ÎÂ¾ÎÁ¶â¡Û
¡¦¥¥ã¥¹¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡§1,200±ß
¡¦¥¥ã¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡§3,000±ß
¡¦¥Á¥§¥Âå¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1,000±ß
¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1,000±ß
Å¹ÊÞ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§ CHANCE Panther
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è½¡±¦±ÒÌçÄ®6-26 ÅÄÂ¼¥Ó¥ë1F
ºÇ´ó±Ø¡¡¡¡¡§ Âçºå¥á¥È¥í¿´ºØ¶¶±Ø¡¡³ÆÀþÅÌÊâ5Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ 17:00～27:00
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡§ ÄêµÙÆüÌµ
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡¡¡§ ¥«¥¦¥ó¥¿ー 9ÀÊ¡¡BOXÀÊ 1ÀÊ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡§ 06-4708-8607
»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡§ ¸½¶â¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦QR·èºÑ¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー
¸ø¼°HP¡¡¡¡¡§ https://chance-panther.com/
Å¹ÊÞ¥í¥´