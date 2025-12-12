こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
立正大学サッカー部 4才〜小学生向けサッカークリニック開催（12月20日）
立正大学体育会サッカー部は、創部５０周年記念企画として、４才から小学生を対象にサッカークリニックを開催します。
本企画は、サッカー部創部５０周年の特別企画となります。本学OBのプロサッカー選手もゲストコーチとして多数参加し、初心者からクラブチームに通う経験者まで楽しめる企画を準備しています。たくさんのご応募、お待ちしております。
イベント詳細
日時：12月20日土曜日 14：00〜16：00
会場：立正大学熊谷キャンパスサッカー場
対象：4才から小学生まで（個人・グループ・団体OK）
お申込み：申し込みフォーム（https://x.gd/pVcN3）より
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学体育会サッカー部
メール：rissho1975.soccer@gmail.com
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本企画は、サッカー部創部５０周年の特別企画となります。本学OBのプロサッカー選手もゲストコーチとして多数参加し、初心者からクラブチームに通う経験者まで楽しめる企画を準備しています。たくさんのご応募、お待ちしております。
イベント詳細
日時：12月20日土曜日 14：00〜16：00
会場：立正大学熊谷キャンパスサッカー場
対象：4才から小学生まで（個人・グループ・団体OK）
お申込み：申し込みフォーム（https://x.gd/pVcN3）より
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学体育会サッカー部
メール：rissho1975.soccer@gmail.com
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/