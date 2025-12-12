　立正大学体育会サッカー部は、創部５０周年記念企画として、４才から小学生を対象にサッカークリニックを開催します。

　本企画は、サッカー部創部５０周年の特別企画となります。本学OBのプロサッカー選手もゲストコーチとして多数参加し、初心者からクラブチームに通う経験者まで楽しめる企画を準備しています。たくさんのご応募、お待ちしております。

　イベント詳細

日時：12月20日土曜日　14：00〜16：00　

会場：立正大学熊谷キャンパスサッカー場

対象：4才から小学生まで（個人・グループ・団体OK）

お申込み：申し込みフォーム（https://x.gd/pVcN3）より

▼本件に関する問い合わせ先

立正大学体育会サッカー部

メール：rissho1975.soccer@gmail.com

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/