アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」リリースから1.5周年！キャンペーンや今後の情報を発表！

　株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：鈴木 恵喜）が配信するライブ＆リズムゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION（通称：ライエモ）」（iOS / Android）は、2025年12月12日にリリース1.5周年を迎えました。これを記念してアニバーサリーキャンペーン第1弾から第3弾を開催。さらに今後実施される4つのお知らせを告知しました。



















1.5周年を迎えた「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」に今後もご期待ください。

最新情報は公式Xのアカウント（ https://x.com/utapri_LE ）やゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

【アニバーサリーキャンペーン第1弾】







〇期間限定SRエモーショナルピースが、アイテム交換でSPクラウンと交換可能に

〇有償1回限定！UR1枚以上確定のスペシャルピースガチャが開催

〇1.5周年記念のカウントダウンログインボーナスが開始

【アニバーサリーキャンペーン第2弾】







〇1.5周年を記念したお得なセットがショップに登場

〇コラボカフェ「Cafe de Emotion」開催記念のキャンペーンを実施







〇アプリペイでプレゼントコードを入力し、UR確定ピースガチャチケットをGET

〇1.5th Anniversaryログインボーナス開催中

〇本日より開催の「HE★VENS GARDEN」を記念したログインボーナス開始

【アニバーサリーキャンペーン第3弾】　※12月15日(月)メンテナンス後より開始







〇「STAR WISH」「QUARTET CROWN」「ENDLESS SCORE」の3曲をムービー付きで追加

〇プライベートストーリー、10〜13話追加

〇親愛度Lvが最大999までアップ可能に

〇全ライブでレアアイテムのドロップが2倍になるキャンペーン開催

【今後の4つのおしらせ】

１、15周年記念イベント「UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-」にてノベルティの配布が決定！







会場内のLIVE EMOTIONブースにて、ゲームをプレイしている方を対象に

インスタントフォト風カード(全18種よりランダム)を配布します。

参加方法をご確認の上、ぜひ会場に足をお運びください！

２、「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」のコミカライズが決定！







メインストーリー第1部をコミカライズします。

連載開始日など、詳細は続報をお待ちください！

３、「メモリアルピース」が新登場！







ユニットをより強化することができるほか、一部のメモリアルピースでは

ライブ衣装を手に入れることも…？

実装は2026年1月中旬頃を予定しております、お楽しみに！

４、「LIVE EMOTION COUNTDOWN FESTIVAL 2025→2026 」開催決定！







大晦日の夜はライエモで！ 今年もアイドルたちと共に年末を締めくくりましょう。

12月29日(月)18:00より開催しますので、お楽しみに！

「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」

App Store、GooglePlayにて配信中！







ジャンル：アイドルを日常に！心躍るときめきのリズムゲーム

価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）

■App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6478090994

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.broccoli.utapri.liveemotion

うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION公式X

https://x.com/utapri_LE

©SAOTOME GAKUEN

