こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」リリースから1.5周年！キャンペーンや今後の情報を発表！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）が配信するライブ＆リズムゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION（通称：ライエモ）」（iOS / Android）は、2025年12月12日にリリース1.5周年を迎えました。これを記念してアニバーサリーキャンペーン第1弾から第3弾を開催。さらに今後実施される4つのお知らせを告知しました。
1.5周年を迎えた「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」に今後もご期待ください。
最新情報は公式Xのアカウント（ https://x.com/utapri_LE ）やゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。
【アニバーサリーキャンペーン第1弾】
〇期間限定SRエモーショナルピースが、アイテム交換でSPクラウンと交換可能に
〇有償1回限定！UR1枚以上確定のスペシャルピースガチャが開催
〇1.5周年記念のカウントダウンログインボーナスが開始
【アニバーサリーキャンペーン第2弾】
〇1.5周年を記念したお得なセットがショップに登場
〇コラボカフェ「Cafe de Emotion」開催記念のキャンペーンを実施
〇アプリペイでプレゼントコードを入力し、UR確定ピースガチャチケットをGET
〇1.5th Anniversaryログインボーナス開催中
〇本日より開催の「HE★VENS GARDEN」を記念したログインボーナス開始
【アニバーサリーキャンペーン第3弾】 ※12月15日(月)メンテナンス後より開始
〇「STAR WISH」「QUARTET CROWN」「ENDLESS SCORE」の3曲をムービー付きで追加
〇プライベートストーリー、10〜13話追加
〇親愛度Lvが最大999までアップ可能に
〇全ライブでレアアイテムのドロップが2倍になるキャンペーン開催
【今後の4つのおしらせ】
１、15周年記念イベント「UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-」にてノベルティの配布が決定！
会場内のLIVE EMOTIONブースにて、ゲームをプレイしている方を対象に
インスタントフォト風カード(全18種よりランダム)を配布します。
参加方法をご確認の上、ぜひ会場に足をお運びください！
２、「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」のコミカライズが決定！
メインストーリー第1部をコミカライズします。
連載開始日など、詳細は続報をお待ちください！
３、「メモリアルピース」が新登場！
ユニットをより強化することができるほか、一部のメモリアルピースでは
ライブ衣装を手に入れることも…？
実装は2026年1月中旬頃を予定しております、お楽しみに！
４、「LIVE EMOTION COUNTDOWN FESTIVAL 2025→2026 」開催決定！
大晦日の夜はライエモで！ 今年もアイドルたちと共に年末を締めくくりましょう。
12月29日(月)18:00より開催しますので、お楽しみに！
「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」
App Store、GooglePlayにて配信中！
ジャンル：アイドルを日常に！心躍るときめきのリズムゲーム
価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）
■App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6478090994
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.broccoli.utapri.liveemotion
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION公式X
https://x.com/utapri_LE
©SAOTOME GAKUEN
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
1.5周年を迎えた「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」に今後もご期待ください。
【アニバーサリーキャンペーン第1弾】
〇期間限定SRエモーショナルピースが、アイテム交換でSPクラウンと交換可能に
〇有償1回限定！UR1枚以上確定のスペシャルピースガチャが開催
〇1.5周年記念のカウントダウンログインボーナスが開始
【アニバーサリーキャンペーン第2弾】
〇1.5周年を記念したお得なセットがショップに登場
〇コラボカフェ「Cafe de Emotion」開催記念のキャンペーンを実施
〇アプリペイでプレゼントコードを入力し、UR確定ピースガチャチケットをGET
〇1.5th Anniversaryログインボーナス開催中
〇本日より開催の「HE★VENS GARDEN」を記念したログインボーナス開始
【アニバーサリーキャンペーン第3弾】 ※12月15日(月)メンテナンス後より開始
〇「STAR WISH」「QUARTET CROWN」「ENDLESS SCORE」の3曲をムービー付きで追加
〇プライベートストーリー、10〜13話追加
〇親愛度Lvが最大999までアップ可能に
〇全ライブでレアアイテムのドロップが2倍になるキャンペーン開催
【今後の4つのおしらせ】
１、15周年記念イベント「UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-」にてノベルティの配布が決定！
会場内のLIVE EMOTIONブースにて、ゲームをプレイしている方を対象に
インスタントフォト風カード(全18種よりランダム)を配布します。
参加方法をご確認の上、ぜひ会場に足をお運びください！
２、「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」のコミカライズが決定！
メインストーリー第1部をコミカライズします。
連載開始日など、詳細は続報をお待ちください！
３、「メモリアルピース」が新登場！
ユニットをより強化することができるほか、一部のメモリアルピースでは
ライブ衣装を手に入れることも…？
実装は2026年1月中旬頃を予定しております、お楽しみに！
４、「LIVE EMOTION COUNTDOWN FESTIVAL 2025→2026 」開催決定！
大晦日の夜はライエモで！ 今年もアイドルたちと共に年末を締めくくりましょう。
12月29日(月)18:00より開催しますので、お楽しみに！
「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」
App Store、GooglePlayにて配信中！
ジャンル：アイドルを日常に！心躍るときめきのリズムゲーム
価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）
■App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6478090994
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.broccoli.utapri.liveemotion
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION公式X
https://x.com/utapri_LE
©SAOTOME GAKUEN
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）