ベルギー発のファッションウォッチブランド「アイスウォッチ（Ice-Watch）」は、『アイドルマスター』シリーズ20周年、そして合同ライブ「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025」の開催を記念したコラボレーションモデル「THE IDOLM@STER 20th anniversary original watch」を発表いたします。

特別な想いが込められたこのコラボレーションウォッチは、2025年12月12日(金)から2026年1月18日(日)までの期間限定で、ASOBI STOREにて受注販売を実施いたします。

◆デザインコンセプト

本体デザインは、765プロを起点に、各ブランドカラーのストーンをリリース年をイメージした間隔で配置。また、学園アイドルマスターと765プロの間には「あえて空白の間」を設け、まだ見ぬアイドルマスターの未来を象徴しています。裏蓋にはゴールドカラーのシリアルナンバー刻印を施し、特別感を演出。全体をブラックでまとめることでブランドカラーがより映え、男女問わず普段使いしやすいデザインに仕上げています。

◆専用ケースについて

付属する専用ケースの表面は、腕時計を引き立てるように、コラボロゴのみを配したシンプルなデザインに。背面は20周年を象徴するアイドルマスター各ブランド混合の装飾をフレームとして採用。アニバーサリーならではの特別感を演出しつつ、どのようなグッズを入れても馴染むよう全体を白基調でまとめ、アクリルスタンド等を飾る際にも邪魔にならない実用的なデザインです。

◆販売場所：MOIW2025開催記念グッズ特設サイト（ASOBI STORE）https://shop.asobistore.jp/feature/moiw2025_memorial◆受注期間：2025年12月12日(金)から2026年1月18日(日)まで◆お届け時期：2026年6月中旬以降、順次発送予定※生産の都合により発売日が変更となる場合があります。※他商品と同時購入の場合、全商品揃い次第の発送となります。

商品仕様

◆製品情報THE IDOLM@STER SERiES×Ice-Watch「THE IDOLM@STER 20thanniversary original watch」販売価格：22,000円(税込)◆本体仕様・ケース材質：シリコンラバー・バンド材質：シリコンラバー・ガラス材質：ミネラルガラス・裏ぶた：ステンレススチール・防水：日常生活用強化防水（10気圧）・駆動方式：日本製クォーツ・精度：平均月差±20秒・保証：2年間保証※保証期間：2026年6月～2028年6月末まで(一律)◆本体サイズケースサイズ：縦40mm×横40㎜×厚さ9㎜手首周り：130～190㎜生産国：中国※注意事項・掲載画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。・生産予定数を超えた場合、ご注文を早期終了する場合があります。・注意表記等が付属する場合は内容をよくご確認ください。・対象年齢：15歳以上・製造上の理由により、裏ぶたの向きが写真と異なる場合があります。THE IDOLM@STER& ©Bandai Namco Entertainment Inc.▼お客様お問い合わせ先株式会社ビヨンクール東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207TEL：03-6804-5201