株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2025年12月12日(金曜日)に、『そば屋 幻庵』18巻(かどたひろし／梶研吾)を刊行いたします。

時は寛政年間、場所はお江戸の新橋あたり、柳の下でほのかに灯る担ぎ屋台。夢まぼろしの如き神出鬼没の蕎麦屋台、人呼んでその名も［幻庵］。勘定方の重職をあっさり捨てて、早々に隠居した元旗本・牧野玄太郎。第二の人生と思い定め、心魂こめて〝蕎麦作り〟に打ち込む屋台には、今日も千客万来!!諸国を巡る蕎麦マニア・網五郎が久々に［幻庵］を訪れる。「出雲蕎麦」を検分してきたという土産話に、興味津々の玄太郎だが……？…この単行本でしか読めない心温まる５編収録！シリーズ累計222万部（電子除く）に達するロングランヒットグルメ時代劇最新刊。読むと元気が出る一話完結大江戸そば物語、ぜひご賞味あれ!!

著者概要

かどたひろし

宮城県仙台市出身。「アヒル真昼に、翔びしゃんせ。」でデビュー。近作に『勘定吟味役異聞』『御広敷用人 大奥記録』（ともに原作：上田秀人）など

梶研吾（原作）

漫画原作者、脚本家、監督。漫画原作者としてデビュー後、現在まで漫画の原作をはじめ、映像作品の脚本や監督などを多数手がける。

概要

書籍名：そば屋 幻庵 18漫画：かどたひろし原作：梶研吾出版社：リイド社ページ数：168ページ判型：B6判発行日：2025年12月12日（金曜日）定価：690円（税込）ISBN978-4-8458-7040-0

