株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2025年12月12日(金曜日)に、『彼岸花』(青色ひよこ)を刊行いたします。

緊急事態宣言下、追いつめられたオンナの運命は…。9０年代に青春を送り、コロナ禍の〈今〉を生きる氷河期パンクスの「痛み」と「反抗」の物語。オルタナMANGA、ついに単行本化！

概要

書籍名：彼岸花著者：青色ひよこ出版社：リイド社装丁：市川夕太郎ページ数：456ページ判型：A5変型判発行日：2025年12月12日（金曜日）定価：3,300円（税込）ISBN 978-4-8458-6987-9

社名 ： 株式会社リイド社所在地 ： 〒166-8560 東京都杉並区高円寺北2-3-2代表 ： 代表取締役社長 齊藤哲人創業 ： 1960年4月設立 ： 1974年11月事業内容： 出版事業URL ： http://www.leed.co.jp/