株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2025年12月12日(金曜日)に、『寿司銀捕物帖』1巻(オズノらいおん／風野真知雄)を刊行いたしました。

江戸の名店「寿司銀」の主・銀蔵は、かつて凄腕の岡っ引きであった。恩人である同心・谷崎十三郎に請われ、再び十手を握ることになった銀蔵は、父の跡を継いだ見習いの谷崎十四郎と共に、江戸の町で起きる事件を解決するため市中を駆け回る。

原作小説重版続々。時代劇小説の名手・風野真知雄が書き下ろす新感覚時代劇、寿司ミステリ『寿司銀捕物帖』を、『キョムノヒガン』などの代表作から高い画力で知られる漫画家・オズノらいおんがコミカライズ！

連載：コミックボーダー

https://comicborder.com/episode/2551460909600168795

登場人物

銀蔵

一流の寿司職人であるが、恩人に請われ再び十手を握る。かつては凄腕の岡っ引きとして知られ、歳を重ねた今は寿司屋の経験を活かした広い見識と、投げ主体の武芸を得意とする。

谷崎十四郎

銀蔵の元上役、北町奉行所同心・谷崎十三郎の跡を継いだ見習い同心。まだまだ未熟だが、熱意と行動力のある青年で、銀蔵の捜査に同行する。北辰一刀流免許皆伝の腕前。

著者概要

漫画：オズノらいおん

代表作に『キョムノヒガン』『異能警察08』など。イラストレーターやグラフィックデザイナーとしても活躍し、その経験とセンスを活かした高い画力で知られる漫画家。 好きなものは猫と音楽。

原作：風野真知雄

時代小説家。代表作に『耳袋秘帖』シリーズ、『妻は、くノ一』シリーズなど。『妻は、くノ一』シリーズは100万部を超え、テレビドラマ化もしている。最新の『寿司銀捕物帳』も即重版の人気シリーズ。

概要

https://www.leed.co.jp/9784845870417

書籍名：寿司銀捕物帖 一漫画：オズノらいおん原作：風野真知雄出版社：リイド社ページ数：168ページ判型：B6判発行日：2025年12月12日（金曜日）定価：792円（税込）ISBN978-4-8458-7041-7雑誌 50468－55

社名 ： 株式会社リイド社所在地 ： 〒166-8560 東京都杉並区高円寺北2-3-2代表 ： 代表取締役社長 齊藤哲人創業 ： 1960年4月設立 ： 1974年11月事業内容： 出版事業URL ： http://www.leed.co.jp/