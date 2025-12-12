株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、2025年12月12日（金）からコストコオンラインで「博士のドライフルーツ」の販売を開始しました。

博士のマンゴー 1袋480g

博士のパパイナップル1袋480g

■ドライフルーツ専用に作られたベトナム産ドライマンゴーの魅力

「味」「色」「香り」これまでにないドライマンゴー様々な品種を研究した結果、ベトナム産「ケオマンゴー」を選定しました。最高品質を追求し、一般的なドライマンゴーとは一線を画す製品に仕上げています。ベトナムの豊かな大地で育まれたマンゴーを丁寧に乾燥させたドライマンゴーは、自然の恵みがぎゅっと凝縮された逸品です。完熟マンゴーを縦に大きくカットし、じっくり乾燥させることで生まれる濃密な甘みと香りは、他国産とは一線を画す特徴です。マンゴー本来の甘酸っぱさを堪能でき、もっちりとした食感も魅力的です。栄養面では、βカロテンやビタミンB群が豊富で、美肌効果や代謝促進、免疫力アップ、疲労回復などの効果が期待できます。抗酸化作用も高く、健康志向の方にぴったりです。そのまま食べるのはもちろん、ヨーグルトやシリアルのトッピング、お菓子作りの材料としても重宝します。ベトナムならではの製法と品質にこだわった、自然の甘みとジューシーさを閉じ込めたドライマンゴーです。

当製造工場は、ベトナム有数のドライフルーツメーカーとして、13カ国への輸出実績を有しております。製品の品質管理において、スライス工程は全て手作業で行い、特殊な専用ナイフを使用することで、高品質な仕上がりを実現しております。

■ドライフルーツ専用に作られたベトナム産ドライパイナップルの魅力

ドライパイナップルには、マンガンや銅などのミネラル成分が含まれています。また、食物繊維も豊富で、日常の食生活の質を高めるのに役立つ食品として注目されています。自然な甘みの中に、ビタミンAやビタミンCなどの栄養素が含まれ、エネルギー源となる炭水化物と共に、バランスの良い栄養摂取が期待できる自然食品です。ベトナムの豊かな自然環境で育まれたパイナップルは、特有の甘みと香りを持っています。このベトナム産パイナップルを丁寧にカットし、低温乾燥させた「ドライパイナップル」は、柔らかくジューシーな食感と濃厚な甘みが特徴です。栄養面では、生のパイナップルに含まれるビタミンB1、B6、Cなどのビタミン類やマグネシウム、クエン酸、消化酵素ブロメラインが凝縮されており、免疫力向上や美肌効果、疲労回復などの健康効果が期待できます。特に、ビタミンCは皮膚のコラーゲン形成を促進し、食物繊維は腸内環境を整えます。そのままおやつとして楽しむだけでなく、ヨーグルトやシリアルのトッピング、お菓子作りの材料としても重宝します。自然な製法で作られるベトナム産ドライパイナップルは、トロピカルな香りと甘酸っぱさを閉じ込めた、南国の恵みそのものです。

■コストコオンラインのご購入はこちら

【博士のマンゴー】https://www.costco.co.jp/c/DOCTORS-MANGO-480G/p/81373【博士のパイナップル】https://www.costco.co.jp/c/DOCTORS-PINEAPPLE-480G/p/81374

会社概要

商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：食品輸入事業、スポーツ関連事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081