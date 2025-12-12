葉っぱの家株式会社（所在地：千葉県白井市清水口1丁目２－２－４、代表：牧野クルミ）は、保育理由を問わず誰でも利用できる一時保育専門の保育施設「葉っぱの家保育園」を千葉県白井市に開園しています。北総鉄道西白井駅から徒歩3分という好立地に位置するこの施設は、現在深刻な経営危機に直面しており、存続のための緊急支援を呼びかけています（寄付サイト：https://congrant.com/project/happanoie/20359）。

閉園の危機と支援のお願い

地域の子育て家庭に欠かせないサービスを提供している「葉っぱの家保育園」ですが、現在、閉園の危機にあります。消防の立ち入り検査で他の店舗と壁がくっついているため、独立した店舗とみなすことはできないと、連動型火災報知機の設置を求められました。保育園は店舗を借りて運営していますが、大家の不動産屋は費用は出すことはできない。すべての店舗分含めた全額当園で費用を出して設置することと通告してきました。弁護士を入れて交渉をと働きかけていますが、そのすべてを無視されています。このままでは刑罰となりかねず、早急な対応を求められていますが、全店舗分となると費用は大きく、とても用意できません。この革新的な保育サービスを存続させるため、クラウドファンディングを通じた緊急支援を募集し、直接の支援と合わせて60万ご支援いただきました。けれど、設置費用までまだまだ足りず、園を続けて欲しい、まだまだ支援先をとの声を頂き、寄付先を開設いたしました。頂いた費用は連動型火災報知機設置又は移転費などに充てられ、子育て家庭の強い味方である「葉っぱの家保育園」を存続させるために活用されます。支援方法：https://congrant.com/project/happanoie/20359 から寄付が可能です。500円からの支援も歓迎しています。匿名での支援も可能です。

子育て家庭の切実なニーズから生まれた一時保育園

近年、核家族化の進行や地域コミュニティの希薄化により、子育て世代の孤立感や負担感が社会問題となっています。厚生労働省の調査によれば、約6割の保護者が「子育てに疲れを感じる」と回答し、特に頼れる身内が近くにいない家庭では、その割合がさらに高くなっています。「葉っぱの家保育園」の創設者である牧野代表は、3児の母であり20年以上の保育士経験を持つ専門家です。自身の子育て経験から、「困った時にすぐに頼れる場所がほしい」という切実な思いを抱いていました。子育て中、自分たちの両親は現役で働いており、夫婦だけで育児を担う状況の中、緊急時や心身の休息が必要な時に利用できる保育サービスを探しましたが、既存の一時保育は事前面接や煩雑な書類手続きが必要で、予約も取りづらい状況でした。結果自分たちだけで頑張るしかなく、辛い時もありました。「子育て中に感じた『こんな場所があったらいいのに』という思いを形にしたかった」と牧野代表は語ります。同僚との会話がきっかけとなり、子育て中の親が本当に必要としている支援を提供する保育園の構想が生まれました。

革新的な一時保育サービスの特徴

「葉っぱの家保育園」は従来の一時保育の概念を覆す画期的なシステムを導入しています。1. 利用しやすさを最優先：保育理由は一切問わず、市外・県外からの利用も可能です。他の保育園や幼稚園に通っているお子様でも利用できるため、普段の保育施設が休みの日や、保護者の急な用事の際にも対応可能です。2. 手続きの簡素化：面倒な書類提出や事前面接は不要で、ネットで予約が完結します。初めての利用でも事前面接なしで当日直前予約も可能なため、急な予定変更にも柔軟に対応できます。3. 子どもの成長をサポート：トイレトレーニングや睡眠習慣、着脱など、家庭で取り組んでいる生活習慣の獲得を専門スタッフが積極的にサポートします。4. 多様な利用プラン：1時間単位の利用から「使いたい放題プラン」まで、家庭のニーズに合わせた柔軟な利用が可能です。クリスマスワークショップなどの季節イベントも開催し、子どもたちに豊かな体験を提供しています。5. 便利な立地とアクセス：北総鉄道西白井駅から徒歩3分という好立地で、近隣には有料駐車場も完備されており、電車でも車でも気軽に利用できます。保育園の利用者からは「すがる思いで利用させてもらい、泣きそうになるほど助けられました」「先生方が優しく子どものやる気をできるを引き出してくれる。とても楽しかったので帰りたくないと泣いていました」「本当に画期的で夢のような園です」などの声が寄せられています。

施設概要

- 施設名: 葉っぱの家保育園https://happanoie.storeinfo.jp/- 対象年齢: 満1歳から小学校入学前まで- 定員: 12名- 開園時間: 9:30～17:30- 休園日: 土日祝日（※要望に応じて休日開園の可能性あり）- 所在地: 千葉県白井市清水口1丁目2-2-4- アクセス: 北総鉄道 西白井駅から徒歩3分- 支払方法: 現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済- 予約方法:ネット予約https://salon.rsv-site.owl-solution.jp/happanoie/login- 支援サイト: https://congrant.com/project/happanoie/20359「子育ては大変だからこそ、少しの息抜きや手助けが必要です。保護者自身が心身ともに健やかであることが、お子様の笑顔につながります。私たちは、保護者の方々が安心してお子様を預けられる場所を提供することで、家族全体の幸せをサポートしていきたいと考えています」と牧野代表は語っています。「この保育園を存続させるためには、皆様のご支援が必要です。どうか力をお貸しください。」

会社概要

- 企業名: 葉っぱの家株式会社- 所在地: 千葉県白井市清水口1丁目２－２－４- 代表者: 牧野クルミ- 事業内容: 保育サービスの提供- 問い合わせフォーム: https://happanoie2023.webnode.jp/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/- ホームページ: https://happanoie.com/- 寄付ページ: https://congrant.com/project/happanoie/20359