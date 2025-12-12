“作り上げる大変さがよく分かりました”「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）、2025年秋期の修了生が誕生
一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、2025年9月から10月にかけ、2025年秋期の「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を開催しました。
2025年秋期の修了生全員の名簿は一般社団法人知識環境研究会を通じて厚生労働省へ提出され、2025年11月30日までに無事受理されました。
同講習会についての詳細は、下記のサイトをご覧ください。
通信で学び・模擬授業で鍛える「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）公式サイト
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
■2025年秋期「実務者研修教員講習会」修了生の声（アンケートより）
◎模擬授業はやはり印象に残っています。作りあげる大変さがよく分かりました。
◎先生方の指導が適切で気づかなかった点を気づかせて頂き、ありがとうございました。
◎事例を使った授業やICFに添った食事・移動・排泄・身支度などの説明や表現力に吸い込まれた。
◎利用者様の尊厳を大切にしたケアの考え方や、終末期支援における多職種連携の重要性について学べた点が特に印象に残りました。また、グループワークの中で他の受講生の意見を聞くことで、自分にはない視点に気づき、とても勉強になりました。
◎授業計画案、指導案、シラバスのワークが経験出来たこと。介護過程の重要性と伝え方の難しさを知ることが出来た。
■関連講座
終末期ケアを教える資格を短期集中で取得する「ターミナルケア指導者養成講座」公式サイト
https://learning.ackk.org/0301/
職種の壁を超えて教える力を磨く「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）公式サイト
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会「実務者研修教員講習会」事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
