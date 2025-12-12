HYTE X50発売記念！レビューキャンペーン開催
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、好評発売中のHYTE製曲面ガラス搭載 ラウンドデザインE-ATX対応 PCケース「X50」のうちいずれかを購入し、期間中にレビュー投稿をされた方へ先着でケースと同色のファン「HYTE FA12 Fans-4Pack」をプレゼントするレビューキャンペーンを2025年12月12日より開催いたします。
※価格や在庫状況は各販売店様にてご確認ください。
※ケースファンは各色毎になくなり次第終了となります。
＜キャンペーンページ＞
https://www.links.co.jp/2025/12/hytex50-camp2512/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336898&id=bodyimage1】
【キャンペーン概要】
◆実施期間
-------------------------------------------------------------
2025年12月12日（金）～
※ケースファン各色毎になくなり次第、終了となります
◆キャンペーン対象
-------------------------------------------------------------
国内販売店で対象の下記「HYTE 製PCケースX50」のうちいずれかを購入し、
期間中にレビュー投稿をされた方へ先着でケースと同色のファン
「HYTE FA12 Fans-4Pack」をプレゼントいたします。
※ケースファンの色味は、購入したケースと同色のファンになります。
色の選択はできかねます。ご了承ください。
◆対象製品
-------------------------------------------------------------
X50 Air Pitch Black
X50 Air Snow White
X50 Pitch Black
X50 Snow White
X50 Cherry
X50 Taro Milk
X50 Strawberry Milk
X50 Matcha Milk
https://www.links.co.jp/item/hyte-x50/
◆キャンペーン内容
-------------------------------------------------------------
先着で、ご購入いただいたX50と同色のケースファンをプレゼント
・プレゼント対象ケースファン「HYTE FA12 Fans-4Pack」
※ご応募から発送まで、おおよそ2週間ほどお時間を頂きます。
※ご応募の混雑具合により発送が遅れる場合がございます。
※年末年始の発送業務は休業となりますご了承ください。
◆申込方法
-------------------------------------------------------------
本ページ下部の応募フォームから、必要事項を記入の上お申し込みください。
レビューを投稿されたWebページのURL、投稿時に使用したお名前
（ハンドルネーム）や、ご購入証明、リンクスインターナショナルの
保証シールなどが必要となります。
ご応募受付後のご連絡は、賞品の発送をもって代えさせて頂きます。
応募内容に不備がある場合のみ pr@links.co.jp から追ってご連絡いたします。
◆注意事項
-------------------------------------------------------------
＜キャンペーンについて＞
・レビューや感想を投稿できるサイトであれば、Webサイトの指定は有りません。
個人ブログでの掲載も可能です。
・レビュー内容は実際の感想を自由に投稿していただけますが、他人のレビュー、
投稿内容をコピーした場合や対象製品と関係のない投稿内容については対象外
とさせていただきます。
・1行レビューや短文投稿SNSなど、極端に投稿内容が短いものは対象外となります。
・ご応募の際、ご購入店舗・日付・製品名がわかるレシートや購入証明（日付入り
