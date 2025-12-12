コスプレをもっと身軽に、もっと自由に。 GRAND CHARIOT 北斗七星135°“手ぶらで楽しめる”特別ステイ
兵庫県淡路島「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、12月20日（土）開催の「淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット」 に合わせ、荷物の持ち運びが不要で参加できる “手ぶらでコスプレ”特別ステイ を12月19日（金）・20日（土）宿泊のお客様で実施いたします。
本プランでは、
（1） 会場（各アトラクション）までの無料送迎
（2） 衣装・ウィッグ・小道具の事前荷物受け取り
（3） チェックアウト後の荷物無料郵送
（4） 客室内での着替え利用
の4つのサポートにより、コスプレイヤーが抱えがちな“移動・荷物・準備”の負担を大幅に軽減します。
前泊・当日泊いずれでも、身軽な状態でイベントに参加いただけるスペシャルプラン。
イベント前後の“移動・荷物・準備”の負担を軽減し、アワコスそのものを最大限楽しめる特別なステイ体験を、ぜひこの機会にご利用ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336897&id=bodyimage1】
■アワコス参加者限定 “手ぶらでコスプレ”特別ステイ 概要
対象： 12月20日（土）開催の「淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット」 に参加される方で、12月19日（金）または 12月20日（土）にご宿泊のお客様
サービス内容：
（1）アワコス会場、各アトラクションまでの無料送迎
ニジゲンノモリ内の大芝生広場をはじめ、「クレヨンしんちゃん」「NARUTO & BORUTO」「ゴジラ迎撃作戦」など撮影可能エリアまでスムーズにアクセスできます。衣装のまま歩く必要がなく、安心してイベントへ参加いただけます。
（2） 事前荷物受取サービス
衣装・ウィッグ・小道具など、コスプレに必要な荷物をホテルが事前にお預かりします。到着後は客室まで丁寧に搬入します。
（3） チェックアウト後の荷物無料郵送サービス
衣装だけでなく、小道具・ウィッグなどのコスプレ一式をまとめて無料発送。イベント後は手ぶらで快適にご帰宅いただけます。
（4） 客室内での着替え利用
天窓付きのプライベート空間で、メイク・ウィッグ調整もゆっくり行えます。さらに、着替え後は客室から会場までお送りする送迎サービスをご用意。重い荷物や衣装のまま移動する必要がなく、スマートにイベントへご参加いただけます。
備考：「淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット」ご参加され、本サービスをご利用される際には事前にグランシャリオスタッフまでお申し出ください。また宿泊料にチケット代は含まれておりませんのでご自身でご購入ください。
■『淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』概要
開催日：2025年12月20日（土）
開催時間：10:00～17:00（更衣室利用／大きな芝生広場撮影可能時間）
会場：「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」（兵庫県淡路市楠本2425-2）
チケット：
・アーリーチケット ～12月7日（日）まで販売
更衣室あり／3,500円 更衣室なし／3,000円
・前売券 12月8日（月）～12月19日（金）まで販売
更衣室あり／4,000円 更衣室なし／3,500円
・当日券
更衣室あり／4,800円 更衣室なし／4,300円
※価格は全て税込み
※当日券はファミリーマート店頭販売のみ取り扱います
※上記チケットで「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO&BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」への入場のみ可能となります。但し、一部入場不可のエリアもございますので、詳細はHPにてご確認下さい
購入：
https://www.cnplayguide.com/evt/evtlst.aspx?kcd=128901
主催：
株式会社WCS
協力：
株式会社ニジゲンノモリ
後援：
兵庫県、淡路市、ひょうご観光本部、淡路島観光協会
HP：
https://www.worldcosplaysummit.jp/awacos/
