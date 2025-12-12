ショットキーダイオード市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月04に「ショットキーダイオード市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ショットキーダイオードに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ショットキーダイオード市場の概要
ショットキーダイオード市場に関する当社の調査レポートによると、ショットキーダイオード市場規模は 2035 年に約 62億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ショットキーダイオード市場規模は約 35億米ドルとなっています。ショットキーダイオードに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ショットキーダイオード市場シェアの拡大は、車両の急速な電動化によるものです。例えば、IEAの「2025年の世界EV展望」の分析では、2024年にはEVの販売台数が17百万台を超え、主要市場における新車販売の20%以上を占めると予測されています。これらの傾向は、車両のパワートレイン、急速充電器、双方向充電において、SiCダイオードと高電圧ショットキー整流器の両方がますます採用されるようになり、この分野の拡大に寄与しています。
ショットキーダイオードに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/schottky-diode-market/590641934
ショットキーダイオードの市場調査では、再生可能エネルギーの需要の急増により市場シェアが拡大することが明らかになっています。この傾向は、IEAの「再生可能エネルギー2025」とIRENAの「再生可能エネルギー容量統計2025」という2つの主要レポートの分析から明らかです。どちらのレポートも、太陽光発電と再生可能エネルギーの急増を示しています。さらに、IEAは2025年から2030年にかけて、約4,600GWの容量増加を予測しています。したがって、これらの傾向は再生可能エネルギー需要の急増を示しており、それがショットキーダイオードユニットの需要を押し上げると見込まれます。
しかし、ショットキーダイオードを含む先進的な半導体材料に課せられる厳格な輸出管理や政府規制などの主要な要因により、出荷の遅延、コスト負担の増加、取引の複雑さが生じ、今後数年間の市場成長が制限されると予想されます。
ショットキーダイオード市場セグメンテーションの傾向分析
ショットキーダイオード市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ショットキーダイオードの市場調査は、製品タイプ別、エンドユーザー別、アプリケーション別、電圧範囲別と地域別に分割されています。
ショットキーダイオード市場のサンプルコピーの請求:
