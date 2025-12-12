コンパクト×高性能、コストパフォーマンス抜群の「Minisforum M1 Plus」新発売！
MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、2025年11月25日、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、コストパフォーマンスに優れた新製品「M1 Plus」を正式発売いたしました。
本製品は、Intel Core i5-12600H、フル機能USB4、デュアルDDR5-5200MHzスロット（最大96GB）など、高いパフォーマンスと拡張性をコンパクトな筐体に凝縮しております。日常使用からビジネスシーン、さらには軽量なクリエイティブ作業まで、快適でスムーズな操作環境を提供いたします。
製品情報リンク：[https://bit.ly/4oKrFn2]
■M1 Plus の主な特徴
1）Intel CoreTM i5-12600H搭載
最大4.5GHz、96EUの統合グラフィックスによる十分な演算能力を備え、オフィス作業、ブラウジング、軽い編集作業から複数アプリの同時処理までスムーズにこなします。
2）高速DDR5メモリ対応
デュアルDDR5-5200MHz SO-DIMMスロットを搭載し、合計最大96GBまで拡張可能です。高速DDR5メモリにより、マルチタスク環境下でも性能ボトルネックを解消し、高い作業効率を実現いたします。
3）フル機能USB4（40Gbps）ポート
40Gbpsの高速転送、8K/60Hzおよび4K/144Hz映像出力（DP Alt Mode）、さらにPD給電（65～100W入力／15W出力）に対応しております。USB4対応モニターと接続することで、ケーブル1本で電源供給と映像出力が同時に可能です。
4）デュアル2.5GbE LAN
M1 Plusは2つの2.5GbEポートにより高速かつ安定した通信を実現し、リンクアグリゲーションによる帯域拡張と冗長性、業務用／外部ネットワークのトラフィック分離、そしてソフトウェアルーターとしてのDIY活用まで柔軟に対応できます。
5）アクティブ冷却＋静音設計
DDRとSSDモジュールに直接作用する専用アクティブクーリングを採用し、長時間の動作でも安定したパフォーマンスを維持いたします。
また静音設計により、動作音を45デシベル以下に抑えており、夜間作業や長時間のリモートワークでも快適にご使用いただけます。
6）3画面同時出力対応（HDMI 2.1 / DP1.4 / USB4）
最大8K@60HZ/4K@144Hzの映像出力に対応し、生産性向上やマルチウィンドウ作業に最適です。
7）コンパクトデザイン - わずか0.6kg、壁掛け対応
130×126×54mmの省スペース設計で、デスクの上でも邪魔にならず、ESAマウントを利用した壁掛け設置にも対応しております。
詳細は MINISFORUM公式サイトにてご確認ください。
公式ストア：https://store.minisforum.jp/
製品情報リンク：https://bit.ly/4oKrFn2
本製品は、ビジネスユース、在宅ワーク、学習用途、軽量クリエイティブ制作など、幅広いシーンにおいて快適な操作体験を提供いたします。
コンパクトでありながら高いパフォーマンスと拡張性を兼ね備えた 「M1 Plus」 を、ぜひこの機会にご検討ください。
