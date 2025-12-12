【文庫】ＳＮＳ総フォロワー５０万人超の人気心理カウンセラーが教える、運気を磨く潜在意識のクリーンアップ法――新刊書籍『運気のすごい磨き方』（著者：心理カウンセラーmasa）12月24日（水）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『運気のすごい磨き方』（著者：心理カウンセラーmasa）を12月24日（水）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336860&id=bodyimage1】
■『運気のすごい磨き方』
・アマゾン：https://amzn.to/3KrZhYT
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100314200
〈内容紹介〉
開運は「心の態度」が９割！
SNS総フォロワー50万人超の人気心理カウンセラーが教える、
運気を磨く「潜在意識のクリーンアップ法」！
心の奥深くにある、人生の自動操縦装置＝「潜在意識」。
ここに「いい気分」を送り込めば「いいこと」が起こり、
「ガマン」を送り込めば、その通りの現実を引き寄せてしまいます。
この潜在意識に「プラスの感情」を届けるのが、運気を磨く最大のコツ。
だからこそ、うまくいく人は、いつも「いい気分」を保っています。
本書では、これまで無意識のうちに“ため込んでいた”潜在意識のホコリを払い、
浄化する「心のクリーンアップ法」を徹底解説。
◇いつも、とにかく「よい言葉」を使う
◇「こうなりたい」――その姿を常に想像
◇「自分のことは後回し」をやめてみる……etc.
さあ、「いいこと」続々の、新しい人生を始めませんか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336860&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336860&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336860&id=bodyimage4】
■商品情報
書名：『運気のすごい磨き方』
著者：心理カウンセラーmasa
定価：869円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3142-3
発売日：2025年12月24日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3KrZhYT
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100314200
■著者：心理カウンセラーｍａｓａ（しんりかうんせらー・まさ）
１９７８年生まれ。心理カウンセラー。明治大学法学部卒。
２０代の頃、母親の介護に悩んでいた時期に「願望実現」を扱う本と出会い、母親が奇跡的に回復。
そこから、潜在意識や心の整え方など心理学にまつわるあらゆる知識を身につける。
以来、独自のメソッドを応用した「人の心に 灯をともす」カウンセリングが大きな評判を呼ぶ。
６カ月先まで予約が埋まる人気カウンセラーとして、これまで１万人以上を直接サポート。
お客さまの人生が驚くほどのミラクルに包まれる奇跡を体感中。
「心の態度が現実をつくる」をテーマに、日常の中でできる「運を磨く方法」を探求し、YouTube、X、Instagramなどで発信、ＳＮＳ総フォロワーは５０万人を超える（２０２５年１１月現在）。
著書に、『奇跡スイッチの押し方！ 潜在意識で夢を叶える』（徳間書店）、『１日３分 願いが叶う超感謝ノート』（フォレスト出版）、『恐ろしいほどお金の神様に好かれる方法』（扶桑社）、『神様とシンクロする方法』（KADOKAWA）などがある。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X：編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X：営業：https://twitter.com/mikasashobo
X：デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
X：翻訳書：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
新刊書籍『運気のすごい磨き方』（著者：心理カウンセラーmasa）を12月24日（水）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336860&id=bodyimage1】
■『運気のすごい磨き方』
・アマゾン：https://amzn.to/3KrZhYT
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100314200
〈内容紹介〉
開運は「心の態度」が９割！
SNS総フォロワー50万人超の人気心理カウンセラーが教える、
運気を磨く「潜在意識のクリーンアップ法」！
心の奥深くにある、人生の自動操縦装置＝「潜在意識」。
ここに「いい気分」を送り込めば「いいこと」が起こり、
「ガマン」を送り込めば、その通りの現実を引き寄せてしまいます。
この潜在意識に「プラスの感情」を届けるのが、運気を磨く最大のコツ。
だからこそ、うまくいく人は、いつも「いい気分」を保っています。
本書では、これまで無意識のうちに“ため込んでいた”潜在意識のホコリを払い、
浄化する「心のクリーンアップ法」を徹底解説。
◇いつも、とにかく「よい言葉」を使う
◇「こうなりたい」――その姿を常に想像
◇「自分のことは後回し」をやめてみる……etc.
さあ、「いいこと」続々の、新しい人生を始めませんか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336860&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336860&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336860&id=bodyimage4】
■商品情報
書名：『運気のすごい磨き方』
著者：心理カウンセラーmasa
定価：869円
ジャンル：王様文庫
ISBNコード：978-4-8379-3142-3
発売日：2025年12月24日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3KrZhYT
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100314200
■著者：心理カウンセラーｍａｓａ（しんりかうんせらー・まさ）
１９７８年生まれ。心理カウンセラー。明治大学法学部卒。
２０代の頃、母親の介護に悩んでいた時期に「願望実現」を扱う本と出会い、母親が奇跡的に回復。
そこから、潜在意識や心の整え方など心理学にまつわるあらゆる知識を身につける。
以来、独自のメソッドを応用した「人の心に 灯をともす」カウンセリングが大きな評判を呼ぶ。
６カ月先まで予約が埋まる人気カウンセラーとして、これまで１万人以上を直接サポート。
お客さまの人生が驚くほどのミラクルに包まれる奇跡を体感中。
「心の態度が現実をつくる」をテーマに、日常の中でできる「運を磨く方法」を探求し、YouTube、X、Instagramなどで発信、ＳＮＳ総フォロワーは５０万人を超える（２０２５年１１月現在）。
著書に、『奇跡スイッチの押し方！ 潜在意識で夢を叶える』（徳間書店）、『１日３分 願いが叶う超感謝ノート』（フォレスト出版）、『恐ろしいほどお金の神様に好かれる方法』（扶桑社）、『神様とシンクロする方法』（KADOKAWA）などがある。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X：編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X：営業：https://twitter.com/mikasashobo
X：デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
X：翻訳書：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ