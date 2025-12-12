骨格から変えて頑固な下半身太りと自分嫌いから完全卒業できる、すごい方法。――新刊書籍『美脚学校 足裏から全身がきれいに整う「骨格ゆるしめ」リセット』（著者：神谷 かのみ）12月24日（水）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『美脚学校 足裏から全身がきれいに整う「骨格ゆるしめ」リセット』（著者：神谷 かのみ）を12月24日（水）に発売いたします。
■『美脚学校 足裏から全身がきれいに整う「骨格ゆるしめ」リセット』
・アマゾン：https://amzn.to/44mUgYj
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406900
■内容紹介
ダイエットを超えたすごい方法。
足裏から全身をきれいに整える「骨格ゆるしめ」リセットなら、３週間で、全身のシルエットが変わる！
しかもリバウンドなし、人生までも絶対好転！
コンプレックスを一生モノの宝物に変える、価値あるメソッド大公開！
「必死でダイエットをしたのに、上半身だけやせて、下半身は変わらない……」そんなあなたに朗報です！
もっともやせにくいパーツである「脚」に強力に効くメソッド登場。
しかも「足裏」という身体の土台からアプローチするから、歩くのも立つのもラクになる。
胸はふっくらく仕上がり、おなかはペタンコ、ねこ背はスッキリ。お尻もホントに、まんまるに！
美しさも健康も手に入り、O脚・X脚改善、小顔や心のポジティブ化も！
腰痛・ひざ痛を防いで一生モノの健脚をつくり、自分をゆるせる心と自信を育てていきましょう。
変わらない脚は、ない！
■商品情報
書名：美脚学校 足裏から全身がきれいに整う「骨格ゆるしめ」リセット
著者：神谷 かのみ
定価：1,980円
ISBNコード：978-4-8379-4069-2
発売日：2025年12月24日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/44mUgYj
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406900
■著者紹介
著者：神谷かのみ（かみや・かのみ）
足裏から「美脚」と「健康」を叶える一般社団法人ALA日本セルフチューニング協会代表。
ALA美脚学校（R）主宰。骨格・下半身やせ専門家。
自身のコンプレックスであった下半身太りの研究20年以上を経て、医療系国家資格を取得後、さらに足裏を重視した解剖生理学などを研究しALA美脚学校「自己調律セルフチューニング」メソッドを考案。自身の下半身太りからの卒業を可能にしたほか、述べ3000名以上の脚やせダイエットを成功に導く。
現在、講師育成、美脚専門家として専門学校講師登壇、商品監修なども行なっている。また、社会問題でもある日本人女性の自己肯定感の低さの原因の6割が「スタイルの悪さ」に起因している事実から、“日本人女性のコンプレックスを宝物に変える”というミッションを掲げ、自立整骨、「骨格ゆるしめ」リセット、セルフチューニングの力で「自信にあふれ自分らしく輝く人を増やす」活動に尽力している。
プレスリリース詳細へ