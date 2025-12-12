数学的思考とは、「速さ」よりも「少なさ」を求めて生きるための思考法。シンプルで上質、快適な人生が手に入る！――新刊書籍『人生をシンプルにする 数学的思考』（著者：深沢真太郎）12月24日（水）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『人生をシンプルにする 数学的思考』（著者：深沢 真太郎）を12月24日（水）に発売いたします。
■『人生をシンプルにする 数学的思考』
・アマゾン：https://amzn.to/44rQaOC
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406700
■内容紹介
人生を充実させたいのに、ごちゃついてしまうあなたへ。
数学者ピタゴラスは「多くの言葉で少しを語るのではなく、少しの言葉で多くを語りなさい」という言葉を残しました。
数学には「最少のリソースで、最大の成果を得る」ことを大切にする価値観があります。
数学的思考とは、「少なさ」を求めて生きるための思考法。
それはシンプルで質が良く、かつ快適な人生を手に入れる秘訣です。
物事を整理して逆算し、無駄なことをしない。
ゴールに向かって直線的に進めることだけをする。
正しいと言われる法則は素直に信じる。 etc.
本書では、より具体的に実践する方法を伝授しています。
・とにかく期限を守る
・1日の仕事は「１テーマ」に絞る
・お金をかけるもの、かけないものを決めておく
・関わる人数を減らすとラクになる
──あらゆる無駄が減り、軽やかな自分でいられる！
■商品情報
書名：人生をシンプルにする 数学的思考
著者：深沢 真太郎
定価：1,650円
ISBNコード：978-4-8379-4067-8
発売日：2025年12月24日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/44rQaOC
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406700
■著者紹介
著者：深沢真太郎（ふかさわ・しんたろう）
1975年神奈川県生まれ。ビジネス数学・教育家。明治大学客員研究員。BMコンサルティング株式会社代表取締役。国内初のビジネス数学検定1級AAA認定者。
幼少の頃より数学に没頭し、日本大学大学院総合基礎科学研究科修了。理学修士（数学）を取得。予備校講師、ファッション・アパレル業界を経て、2011年に人材育成の専門家として独立。数字や論理思考に強いビジネスパーソンを育成する「ビジネス数学」を提唱し、企業の研修や執筆活動を行う。わかりやすくシンプルな独自の指導法に定評があり、ソフトバンク・京セラ・三菱UFJなどの大手企業やプロ野球球団、トップアスリートなど、のべ2万人以上に研修を提供。数学がビジネスだけではなく人生にも役立つことを自ら体現し、それを伝えることを使命としている。
主な著書に『説明がうまい人はやっている 「数学的」話し方トレーニング』（PHP研究所）、『本当に頭がよくなる シン・理解力』（実務教育出版）、『数学的に考える力をつける本』（三笠書房《知的生きかた文庫》）など多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
