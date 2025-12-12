生せっけんのルアンルアン、新しいコンテンツ「生せっけん占い」を スタート。「今日の泡・世界のことわざ紹介・ラッキーアイテム」が表示されます。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭）は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて「生せっけん占い」をスタートしました。「今日の泡・世界のことわざ紹介・ラッキーアイテム」が表示され、特別クーポンがあたるチャンスもご用意しています。
【生せっけん占い専用ページ】https://shop.ruamruam.jp/contents/19941
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336738&id=bodyimage1】
「生せっけん占い」の概要
専用ページにてボタンを一つ押すだけで「今日の泡・世界のことわざ紹介・ラッキーアイテム」が表示されます。さらに、100名様にひとりの確率で特別クーポンを発行しています。
※ご利用はお一人様１日１回限りとなっています。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、「お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。」をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼（ひめぬま）まで
