日本一の成り上がり男・豊臣秀吉の波瀾万丈の生涯を解説『眠れないほどおもしろい太閤記 戦国バトルを制して天下統一！ その「人たらし」の極意とは？』著者板野博行が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１１月２８日に『眠れないほどおもしろい太閤記 戦国バトルを制して天下統一！ その「人たらし」の極意とは？』著者板野博行が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『眠れないほどおもしろい太閤記 戦国バトルを制して天下統一！ その「人たらし」の極意とは？』著者板野博行
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/44RCGvz
・アマゾン書籍 https://amzn.to/48FPczq
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100314000
シリーズ累計８０万部！
日本一の成り上がり男・豊臣秀吉の波瀾万丈の生涯を描いた
一代記『太閤記』を、わかりやすく、おもしろく読み解きます。
ナビゲーターは、弟の豊臣秀長。
「天下一の補佐役」「最強のナンバー２」と名高い秀長が、
愛あるツッコミを入れながら、くわしく解説します。
「兄弟ならではの絆」を描いたエモいエピソードや
豊臣家を取り巻く「複雑な人間関係」のトリビアも満載！
◆秀吉 ＆ 秀長、でこぼこコンビの天下の獲り方
◆超速！ 「墨俣一夜城」の舞台裏
◆秀長、たった一度の「兄への反抗」
◆「人たらしの天才」流、勝利の方程式
◆「二兵衛」＆「七本槍」 シゴデキ家臣たちの秘密
◆ねね＆淀殿、二人の妻に宛てたラブレター
◆超異例！ 魔王から好色男へのイエローカード
◆しくじり太閤の晩年ーー「ワシみたいになるな」！？
■目次
・１章 猿、人生一発大逆転へ！成り上がり風雲児、現る
貧しい農民から、運命の出会いを果たし出世街道を駆け昇る！
・２章 本能寺の変！歴史が動いた、天下分け目の大博打
主君の死を最大のチャンスに変えた、驚異の智謀と実行力とは？
・３章 「人たらしの天才」流勝利の方程式
本領を発揮！政略と調略を駆使して、乱世を制す
・４章 武断派も文治派も！頼れるシゴデキ家臣たち
天下一の補佐役・秀長と天才軍師「二兵衛」らが大活躍
・５章 英雄、色を好む！？秀吉を取り巻く女たち
糟糠の妻ねねへの愛、そして淀殿への執着の先にあったもの
・６章 痛恨のしくじり…「唐入り」という乱心の果てに 国内平定後の「悲惨な黒歴史」と「一代限りの政権」
■著者 板野博行（イタノヒロユキ）
岡山朝日高校、京都大学文学部国語学国文学科卒。
ハードなサラリーマン生活から、予備校講師に転身。
カリスマ講師として、全国の生徒に向けての講義や参考書を執筆。
秀吉の家臣団で一番好きな人物は、「蜂須賀小六」
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
