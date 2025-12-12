仕事も人間関係もうまくいく『疲れない心をつくる休息の作法』著者枡野俊明が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１１月１８日に『疲れない心をつくる休息の作法』著者枡野俊明が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『疲れない心をつくる休息の作法』著者枡野俊明
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/48FqHCw
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4pxt9lQ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406500
「休息の作法」を究めれば、驚くほどストレスが減る。
心も体もすっきりする。仕事も人間関係もうまくいくーー。
◎「禅的生活」は、身心を休める知恵の宝庫
◎“タイパ”を求めすぎると、かえって疲れる
◎「所作」を整えれば、すべてが整う
◎「七走一坐」--疲れを“引きずらない”ための禅の教え
◎掃除をするだけで、「悩み」や「不安」が消える
◎「一服のお茶」がもたらす、癒しの効果
「世界が尊敬する日本人１００人」に選ばれた
著者が教える“禅的養生訓”。
「前もって」休む。
「ほどほど」こそ最適解。
「単純作業」に心をこめる。
世界的な庭園デザイナーとしても活躍する禅僧が伝えたい、
人生に“余白”をつくるヒント。
禅的「疲労感のない毎日」のつくり方。
■目次
●第１章 疲れる「前」にしっかり休む 先手必勝の休養のすすめ
・いま日本人の多くが、自分で思っている以上に疲れています。
・まず、休むことへの「罪悪感」を手放しましょう。
ほか
●第２章 へとへとになったら、こう対処する 心と体の上手な「リセット習慣」
・禅僧の生活から「睡眠の作法」を学びましょう。
・休みは、戦略的に。周囲への“心配り”も忘れてはいけません。
ほか
●第３章 「疲れやすい」考え方を、手放してみる 自分で自分を苦しめないために
・「あるがままの自分を、受け入れる」―そこから始めましょう。
・「いい人」を演じていると、やがて「素の自分」を見失いします。
ほか
●第４章 「ほどほど」で健やかに生きよう 禅が教える「中道の精神」
・「極端」に走る人は、いずれ自分の身を滅ぼします。
・無理をしたら、必ず無理が返ってきます。
ほか
●第５章 「快適な暮らし」をデザインする 家のこと、食事のこと、掃除のこと
・「掃除力」を磨くと、心がすっきり整います。
・食べすぎは体に毒。「量より質」を心がけましょう。
ほか
■著者 枡野俊明（ますの・しゅんみょう）
1953年、神奈川県生まれ。
曹洞宗徳雄山建功寺住職、庭園デザイナー、多摩美術大学名誉教授。
大学卒業後、大本山總持寺で修行。
禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行ない、国内外から高い評価を得る。
芸術選奨文部大臣新人賞を庭園デザイナーとして初受賞。
ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小綬章を受章。
また、2006年「ニューズウィーク」誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」にも選出される。
近年は執筆や講演活動も積極的に行なう。
主な著書に、『人生を好転させる掃除道』（三笠書房）、
『仕事も人間関係もうまくいく放っておく力』『仕事も人生もうまくいく整える力』
『仕事も人間関係もうまくいく引きずらない力』『心配事の9割は起こらない』『小さな悟り』
『上手な心の守り方』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）などベストセラー・ロングセラーが多数ある。
■『疲れない心をつくる休息の作法』著者枡野俊明
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/48FqHCw
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4pxt9lQ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406500
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336653&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336653&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336653&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
■『疲れない心をつくる休息の作法』著者枡野俊明
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/48FqHCw
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4pxt9lQ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406500
「休息の作法」を究めれば、驚くほどストレスが減る。
心も体もすっきりする。仕事も人間関係もうまくいくーー。
◎「禅的生活」は、身心を休める知恵の宝庫
◎“タイパ”を求めすぎると、かえって疲れる
◎「所作」を整えれば、すべてが整う
◎「七走一坐」--疲れを“引きずらない”ための禅の教え
◎掃除をするだけで、「悩み」や「不安」が消える
◎「一服のお茶」がもたらす、癒しの効果
「世界が尊敬する日本人１００人」に選ばれた
著者が教える“禅的養生訓”。
「前もって」休む。
「ほどほど」こそ最適解。
「単純作業」に心をこめる。
世界的な庭園デザイナーとしても活躍する禅僧が伝えたい、
人生に“余白”をつくるヒント。
禅的「疲労感のない毎日」のつくり方。
■目次
●第１章 疲れる「前」にしっかり休む 先手必勝の休養のすすめ
・いま日本人の多くが、自分で思っている以上に疲れています。
・まず、休むことへの「罪悪感」を手放しましょう。
ほか
●第２章 へとへとになったら、こう対処する 心と体の上手な「リセット習慣」
・禅僧の生活から「睡眠の作法」を学びましょう。
・休みは、戦略的に。周囲への“心配り”も忘れてはいけません。
ほか
●第３章 「疲れやすい」考え方を、手放してみる 自分で自分を苦しめないために
・「あるがままの自分を、受け入れる」―そこから始めましょう。
・「いい人」を演じていると、やがて「素の自分」を見失いします。
ほか
●第４章 「ほどほど」で健やかに生きよう 禅が教える「中道の精神」
・「極端」に走る人は、いずれ自分の身を滅ぼします。
・無理をしたら、必ず無理が返ってきます。
ほか
●第５章 「快適な暮らし」をデザインする 家のこと、食事のこと、掃除のこと
・「掃除力」を磨くと、心がすっきり整います。
・食べすぎは体に毒。「量より質」を心がけましょう。
ほか
■著者 枡野俊明（ますの・しゅんみょう）
1953年、神奈川県生まれ。
曹洞宗徳雄山建功寺住職、庭園デザイナー、多摩美術大学名誉教授。
大学卒業後、大本山總持寺で修行。
禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行ない、国内外から高い評価を得る。
芸術選奨文部大臣新人賞を庭園デザイナーとして初受賞。
ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小綬章を受章。
また、2006年「ニューズウィーク」誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」にも選出される。
近年は執筆や講演活動も積極的に行なう。
主な著書に、『人生を好転させる掃除道』（三笠書房）、
『仕事も人間関係もうまくいく放っておく力』『仕事も人生もうまくいく整える力』
『仕事も人間関係もうまくいく引きずらない力』『心配事の9割は起こらない』『小さな悟り』
『上手な心の守り方』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）などベストセラー・ロングセラーが多数ある。
■『疲れない心をつくる休息の作法』著者枡野俊明
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/48FqHCw
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4pxt9lQ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406500
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336653&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336653&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336653&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ