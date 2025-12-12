株式会社ライズ・コンサルティング・グループ、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社ライズ・コンサルティング・グループ（東京都港区 代表取締役社長 COO 松岡竜大、以下ライズ・コンサルティング・グループ）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
ライズ・コンサルティング・グループは、事業変革に関わる豊富な知見と経験、AI、IoT、ロボティクス、ブロックチェーン等先端テクノロジーを活用し、新規事業、業務改革、IT基盤など広いテーマに対応するコンサルティングサービスを提供しています。
同社では、Excelで管理していた原価計算の精緻化のためにシステム導入を検討していました。ZAC導入により上記の課題解決ととも入力された情報をもとにシステムが自動計算することで、データ集計や計算を効率化できる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後もコンサルティング業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
