¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡Û·úÃÛ³Ø²Ê Ã«ÅÄ¸¦µæ¼¼¡ß¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡¡12/23 "¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥á¥À¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥³¥á¥À"¡¡¼ø¶È¤Î¹ç´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö¡×¤òÁÏ½Ð
Ì¾¾ëÂç³ØÍý¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¤ÎÃ«ÅÄ¿¿½Ú¶µ¼ø¸¦µæ¼¼¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹·¿¤ÎµÊÃãÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À [ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ÅÍøÍ´°ì ¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞ¿ô¡§1,137Å¹ÊÞ(2025Ç¯11·îËö»þÅÀ)]¤Ï12·î23Æü¡¢Ì¾¾ëÂç³ØÅ·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥á¥À¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥³¥á¥À¡É¡¢¼ø¶È¤Î¹ç´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤È²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö¡×¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ï2026Ç¯¤Ë³«³Ø100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÃæÉô¤«¤éÀ¤³¦¤Ø ÁÏÂ¤·¿¼Â³Ø¤ÎÌ¾¾ëÂç³Ø¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¶µ°é¡¢¸¦µæ´Ä¶¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎºÆ³«È¯¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã«ÅÄ¸¦µæ¼¼¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ºÆ³«È¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¹¾ì¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤È²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡¥¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦Ã«ÅÄ¸¦µæ¼¼¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Å¹ÊÞ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¡£¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤ÎÄ´ºº¤Ç¡Ö³¹¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡×´¶³Ð¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¡£¤½¤Îµï¾ì½ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò8·î¤ËÄó°Æ¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò´ð¤Ë¡¢À®²Ì¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£
¡¦12·î23Æü¤Î11¡§00¡Á14¡§00¤Ë¡¢¥³¥á¥À¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬Ì¾¾ëÂç³ØÅ·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÍè¹»¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥á¥À¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢Ã«ÅÄ¸¦µæ¼¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥³¥á¥À¶õ´Ö¡×¤ò±é½Ð¡£
¸¦µæ¼Â¸³Åï¸ 1³¬¤Î³ØÀ¸¥Û¡¼¥ë¤Ë¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥¡¤ÈÃ«ÅÄ¸¦µæ¼¼¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È²È¶ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¦¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥³¥á¥À¶õ´Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥¡¤ËÃ«ÅÄ¸¦µæ¼¼¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È²È¶ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÂÀÊÉý¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È²È¶ñ¤Ë¾®¤µ¤Ê´ù¤ä»¨»ï¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¶õ´Ö¤â²ÄÇ½¡£¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤È²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤Å¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö¡×¤òÁÏ½Ð¡£
¡Ú£²¡¥·Ð°Þ¡Û
Ã«ÅÄ¸¦µæ¼¼¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À¤Ï¡¢»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥³¥á¥À¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤ò2025Ç¯5·î¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Å¹ÊÞ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã«ÅÄ¸¦µæ¼¼¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Äó°Æ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤º¥ê¥µ¡¼¥Á¤«¤é¤È¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¤Ë¤¢¤ë¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹ ËÜÅ¹¤ÇÊ¿Æü¤ÈµÙÆü¤Î¤½¤ì¤¾¤ì3Æü´Ö¡Ê·×6Æü´Ö¡Ë¡¢¸áÁ°6»þ30Ê¬¤Î³«Å¹¤«¤é¸á¸å11»þ30Ê¬¤ÎÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¸¦µæ¼¼¤Î³ØÀ¸13¿Í¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¡¢2¿ÍÀÊ¤È4¿ÍÀÊ¤ÎµÒÁØ¤ò30Ê¬ÃÖ¤¤ËÄ´ºº2Ì¾ÀÊ¤ÏÊ¿Æü¡¦µÙÆüÌä¤ï¤º¡¢1Ì¾¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤â4Ì¾ÀÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄ¹¤¤·¹¸þ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹µï¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ç¡¢¡Ö³¹¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼¡À¤Âå¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀè¤ò2Ì¾ÀÊ¤Ë¹Ê¤ê¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞÀß·×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¡¢Æ³¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬1 ¿Í¤Ç¤â2 ¿Í¤Ç¤âÄ¹µï¤Ç¤¤ë¾®¾å¤¬¤ê¤ÎºÂÉßÉ÷¥·¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎºÂÉßÉ÷¥·¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤òÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤ÆÍèÅ¹¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦¡¢µÒ¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹Äó°Æ¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢Äó°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È²È¶ñ¤È¤½¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ë¼«Í³¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê´ù¤ä»¨»ï¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤òÀ½ºî¤·¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤òÄ´ºº¤¹¤ë¼Â¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§ £²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£³Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£±¡§£°£°¡Á£±£´¡§£°£°
¾ì½ê¡§ Ì¾¾ëÂç³ØÅ·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡¸¦µæ¼Â¸³Åï¸ 1³¬¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á
¡¡¡¡¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¡¦¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬Íè¹»¤·¡¢¥³¥á¥À¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¾®ÁÒ¥È¡¼¥¹¥È¤Ê¤É¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡£
¡¦¸¦µæ¼Â¸³Åï¸ ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ë¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥¡¤ËÃ«ÅÄ¸¦µæ¼¼¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È²È¶ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¡£
À©ºî¡¦¶¨ÎÏ¡§
¡¦À©ºî¡§DIY¡õFAB GIFT
¡¦¶¨ÎÏ¡§¥Á¡¼¥à¤Ï¤é¤Ù¤³¡¢GOOD IDEA¡ªTERMUNAL¡ÊÎ¹»¨»ïÂß½Ð¡Ë
¼èºàÍ×ÎÎ¡§
¡¦ÏÓ¾ÏÃåÍÑ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡Ë15¡§00¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ koho@ccml.meijo-u.ac.jp ¤Ø¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥á¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥³¥á¥À¥Ç¥Ï¥Ã¥¯¡¿¼ÒÌ¾¡×¤È¤·¡¢ËÜÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¡Éô½ðÌ¾¡¡¢Ã´Åö¼ÔÌ¾¡¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¤»²²Ã¿Í¿ô¡¡¥¼ÖÎ¾¾è¤êÆþ¤ìÍÌµ¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÉÔÍ×¡Ë¤ò¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¡¦Ì¾¾ëÂç³Ø¡§¼Ò²ñÏ¢·È¥»¥ó¥¿¡¼¡¡E-mail¡§ ccr@ccml.meijo-u.ac.jp
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À¡§¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô ¡¡E-mail¡§ pr@komeda.co.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À¡Û https://www.komeda.co.jp/
1968Ç¯ÁÏ¶È¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï"àÝàê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´¤«¤é"¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë"¤¯¤Ä¤í¤°¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¤È¤³¤í"¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹·¿µÊÃãÅ¹¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¤ò±¿±Ä¡£2022Ç¯4·î¤«¤éÌ¾¾ëÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁÉô¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥á¡¼¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
