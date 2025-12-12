¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¶áµ¦Âç³ØÆþ³Ø¼°¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤¬½¢Ç¤¡¡¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü
¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¶áµ¦Âç³ØÆþ³Ø¼°¡×¤òµó¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇËÜ³ØOB¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤ËÆþ³Ø¼°¤òÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æþ³Ø¼°¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¡Ö¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºß³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÃË½÷º®¹ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖKINDAI WELCOMES¡×¤ÎÂè4´ü¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢¶áµ¦Âç³ØÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇËÜ³ØOB¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤¬¡¢¶áµ¦Âç³ØÆþ³Ø¼°¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö
¡üÃË½÷º®¹ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖKINDAI WELCOMES¡×¤ÎÂè4´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸
¡üÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¶áµ¦Âç³ØÆþ³Ø¼°¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÄó¶¡
¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û
ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·ÆþÀ¸¤¬µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë½¼¼Â¤·¤¿Âç³ØÀ¸³è¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢ËèÇ¯Æþ³Ø¼°¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¼°Åµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ç¤â¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»µÚ¤Ó¶áµ¦Âç³ØÂ´¶ÈÀ¸¡ÊÊ¿À®3Ç¯¾¦·Ð¡Ê¸½·Ð±Ä¡Ë³ØÉôÂ´¡Ë¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤ËÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤´Ã´Åö¤¤¤¿¤À¤¡¢"¥ÉÇÉ¼ê"Æþ³Ø¼°¤òµó¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºß³ØÀ¸¤ÎÃæ¤«¤éÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¡ÖKINDAI WELCOMES¡×¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢Æþ³Ø¼°¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼°¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡ÖKINDAI WELCOMES¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âè4´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁª¹Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¸åÆü¡¢ÍèÇ¯ÅÙÆþ³ØÍ½Äê¤Î¿·ÆþÀ¸¤«¤é¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£Æþ³Ø¼°ÅöÆü¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡ÖKINDAI WELCOMES¡×¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼°¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¶áµ¦Âç³Ø¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆþ³Ø¼°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿·¤·¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ä±é½Ð¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë13¡§00¡Á20¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë 9¡§00¡Á20¡§00
¾ì½ê¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡1¹æ´Û8³¬²ñµÄ¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¾®¼ã¹¾3-4-1¡¢¶áÅ´ÂçºåÀþ¡ÖÄ¹À¥±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡Ë
»²²Ã¿Í¿ô¡§2Æü´Ö¹ç·×¤ÇÌó30¿Í¤òÍ½Äê
±þÊç»ñ³Ê¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë4·î1Æü¤Ë¶áµ¦Âç³Ø¤ËºßÀÒ¤¹¤ë³ØÀ¸
¿³ººÆâÍÆ¡§²Î¾§¡¢¥ê¥º¥à´¶¡¢ÆÃµ»ÈäÏª¡¡Â¾
¿³ºº°÷¡¡¡§¤Ä¤ó¤¯¡é»á¡¢TNX³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ËÜ³Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÌó15¿Í¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅöÆü¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤ÎÍè¹»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÎÍÑ¿Í¿ô¡§10¡Á20¿ÍÄøÅÙ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¼èºàÊýË¡¡§ÅöÆü¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¶áµ¦Âç³Ø¹Êó¼¼¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æþ³Ø¼°ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼°³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00¡Á11¡§50¡¡Í½Äê
¾ì½ê¡§¶áµ¦Âç³ØÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡µÇ°²ñ´Û¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¿·¾å¾®ºå3-4¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡Ê¶áÅ´ÂçºåÀþ¡ÖÄ¹À¥±Ø¡×¡¢¶áÅ´ÆàÎÉÀþ¡ÖÈ¬¸Í¥ÎÎ¤±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó20Ê¬¡Ë
¢¨Æþ³Ø¼°¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë3·îËöº¢¤Ë²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤Ë¤è¤ëÆþ³Ø¼°Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Û
ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®15Ç¯¡Ê2003Ç¯¡Ë¤«¤é¡¢½¾Íè¤ÎÆþ³Ø¼°¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¼°Åµ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô½ð¤«¤é¼ã¼ê¶µ¿¦°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÆþ³Ø¼°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤«¤é11Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÊ¿À®25Ç¯¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿·ÆþÀ¸¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»µÚ¤Ó¶áµ¦Âç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡ÊÊ¿À®3Ç¯¡Ê1991Ç¯¡Ë¾¦·Ð¡Ê¸½ ·Ð±Ä¡Ë³ØÉôÂ´¡Ë¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò°ÍÍê¡£¤µ¤é¤ËÍâÊ¿À®26Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢Æþ³Ø¼°¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò°ÍÍê¤·¡¢Æþ³Ø¼°¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡ÖKINDAI GIRLS¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿À®27Ç¯¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤¬Æþ³Ø¼°¤Î½Ë¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÀ¼ÂÓ¤òÅ¦½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÎMay J.¤µ¤ó¤äBeverly¤µ¤ó¡¢¸µNMB48¤ÎÅÏÊÕÈþÍ¥µª¤µ¤ó¤Ê¤É¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ³Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼°Åµ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼°¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤ËÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò°ÍÍê¤·¡¢ÃË½÷º®¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖKINDAI WELCOMES¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤ó¤¯¡é»á¤¬ËÜ³ØÆþ³Ø¼°¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ï¡¢¡ÖÀÄ½Õ¡ßÀÄ½Õ¡×¡Ö¿ÍÀ¸Take Off!¡×¡ÖFree Your Imagination!¡×¡ÖMY DREAM¡×¡ÖUnique!¡ÁÍ£°ìÌµÆó¤Î±´¡Á¡×¡ÖGet the Glory¡ª¡Á¤â¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Ø¡ª¡Á¡×¡ÖTHE KINDAI-PRIDE¡×¡¢¡ÖHey Good! Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡×¤Î8¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼°¤Ï¡¢11²óÌÜ¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¶áµ¦Âç³ØÆþ³Ø¼°¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡§https://youtu.be/qP5jqy2UkHU
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¶áµ¦Âç³Ø
https://www.kindai.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó¼¼
½»½ê¡§¢©577-8502 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¾®¼ã¹¾3-4-1
TEL¡§06¡¾4307¡¾3007
FAX¡§06¡¾6727¡¾5288
¥á¡¼¥ë¡§koho@kindai.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
