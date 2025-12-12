マインドフルネスになりやすくなる方法『脳と心が休まる ３分間おでこ瞑想 「考えすぎ」から、「今、ここ」に集中！』著者藤井英雄が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１１月２８日に『脳と心が休まる ３分間おでこ瞑想 「考えすぎ」から、「今、ここ」に集中！』著者藤井英雄が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『脳と心が休まる ３分間おでこ瞑想 「考えすぎ」から、「今、ここ」に集中！』著者藤井英雄
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3Y5wkoR
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3KT3Xaa
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313900
◎「もうクヨクヨしない」と決めたのに、気がつくとまた……
ほとんどの悩みは「今、ここ」にないのに、ぐるぐると考え続けてしまう。
あなたにも身に覚えがありませんか？
「あっ、またクヨクヨしちゃった」と
「今、ここ」の現実に気づき、自分を客観視できることこそ
瞑想──マインドフルネスの状態なのです。
でも、私たちの思考は、すぐ「今、ここ」を離れてしまいます。
本書で紹介する「３分間おでこ瞑想」は、
マインドフルネスの状態になりやすくなる、とっておきの方法！
・腹を据える
・丹田に手を当てる
・朝散歩をする
・直感に従ってみる
氣を整え、丹田と眉間のチャクラを活性化するワークが充実しています。
悩みの本質は、
「今、ここ」にないことを考え続けること。
「考えるな！感じろ！」は意外と正しい！？
眉間のチャクラが活性化すると、瞑想がうまくいく。
丹田が充実すると、こんなに「いいこと」が！
のべ１万人以上の人たちの、心の悩みに耳を傾けてきた著者が編み出した瞑想法！
■目次
・第１章 「今、ここ」を感じることから、すべては始まる
・第２章 目に見えなくても、「氣とチャクラ」は働いている
・第３章 氣の流れを整えるワーク
・第４章 丹田のチャクラを活性化しよう
・第５章 眉間のチャクラを活性化しよう
・第６章 ３分間おでこ瞑想と５分間マインドフルネス瞑想
・第７章 ７つのチャクラの不思議な働き
・第８章 マインドフルネスとおでこ瞑想で人生を立て直す
■著者 藤井英雄（フジイヒデオ）
精神科医、医学博士。
鹿児島大学医学部卒業、同大学院博士課程卒業。
２０１１年、心のトリセツ研究所を設立。
日本キネシオロジー学院顧問。あがり症克服協会顧問。
四十五年の瞑想歴、三十年以上のマインドフルネス瞑想の実践から、
日常生活のなかで手軽にマインドフルネスを習得できる方法を提案、
心理学・東洋医学・氣の知識や情報をわかりやすく発信し、
多くの人のネガティブ思考による悩みを解決している
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『脳と心が休まる ３分間おでこ瞑想 「考えすぎ」から、「今、ここ」に集中！』著者藤井英雄
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3Y5wkoR
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3KT3Xaa
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313900
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
配信元企業：株式会社三笠書房
