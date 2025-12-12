第6回「アトツギ甲子園」の地方大会出場者90名が決定
中小企業・小規模事業者の後継者が、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競うピッチイベント「アトツギ甲子園」の第6回大会において、全国からエントリーがあった225名のうち、書類審査により地方大会に進む90名の出場者を決定しました。
地方大会は、北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の6ブロックで実施し、各地方大会を勝ち抜いた後継者が集う決勝大会（ファイナル）を東京都内で開催します。
各地方大会では上位3名が決勝大会に進むことができ、１名に経済産業局長賞、２名に地方大会優秀賞が授与されます。
アトツギ甲子園とは
■ 概要
中小企業・小規模事業者の後継者が、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競うピッチイベント
・ピッチは4分間のプレゼンテーション(+審査委員からの6分間の質疑応答)
・地方大会、決勝大会は各界の有識者にて審査
・地方大会では各ブロックから決勝大会に進む3名を選出(計18名が決勝大会への出場切符を獲得)
・決勝大会では下記の受賞者が決定
第5回大会決勝でのピッチの様子
経済産業大臣賞受賞者の芦田拓弘氏(株式会社あしだ、本社：京都府南丹市)
中小企業庁長官賞受賞者の今泉亮太郎氏(豊実精工株式会社、本社：岐阜県加茂郡)
■ 決勝大会概要
・日時：2026年2月27日（金）
・会場：大手町三井ホール（東京）
■決勝大会各賞・特典(一部)
・経済産業大臣賞1名
・中小企業庁長官賞1名
・イノベーション・環境局長賞1名※ 等
※本年度より新設
■決勝大会審査委員
・コクヨ株式会社代表執行役社長 黒田英邦氏
・株式会社ジャパンタイムズ代表取締役会長兼社長 末松弥奈子氏
・早稲田大学大学院経営管理研究科教授 杉田浩章氏
・グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社代表パートナー 今野穰氏
・UntroD Capital Japan株式会社代表取締役社長 永田暁彦氏
第6回「アトツギ甲子園」地方大会について
全国からエントリーがあった225名のうち、書類審査により地方大会に進む90名の出場者を決定しました。
エントリー者および地方大会情報は下記リンクを確認ください
■エントリー者情報
エントリー者 - 後継者たちの本気の挑戦「アトツギ甲子園」 | 実現したい未来を語れ
■地方大会情報
地方大会 - 後継者たちの本気の挑戦「アトツギ甲子園」 | 実現したい未来を語れ
【地方大会概要】
①北海道・東北ブロック：2026年2月2日(月)
■会場：アスティホール（札幌）
■出場者一覧（チラシ版）
②関東ブロック：2026年1月26日(月)
■会場：TODA HALL ＆ CONFERENCE TOKYO（東京）
■出場者一覧（チラシ版）
③中部ブロック：2026年1月23日(金)
■会場：中日ホール＆カンファレンス（名古屋）
■出場者一覧（チラシ版）
④近畿ブロック：2026年1月20日(火)
■会場：OVAL HALL（大阪）
■出場者一覧（チラシ版）
⑤中国・四国ブロック：2026年1月16日(金)
■会場：KURUN HALL（岡山）
■出場者一覧（チラシ版）
⑥九州・沖縄ブロック：2026年1月13日(火)
■会場：アクロス福岡（福岡）
■出場者一覧（チラシ版）
観覧申込について
各大会は現地観覧とオンライン観覧を受け付けます。下記リンクより事前に申し込みください。
申込締切は各大会開催当日10:00までとなります。現地参加は先着順です。
■第6回「アトツギ甲子園」地方大会・決勝大会 観覧申し込み
観覧申し込み - 後継者たちの本気の挑戦「アトツギ甲子園」 | 実現したい未来を語れ
運営事務局について
「第6回アトツギ甲子園」は中小企業庁「令和7年度後継者支援ネットワーク事業」の受託者として、有限責任監査法人トーマツ（東京都千代田区：代表執行役 大久保 孝一）と一般社団法人ベンチャー型事業承継（大阪市中央区：代表理事 山野 千枝）が、運営事務局を務めています。