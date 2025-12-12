目指せ！シジョウ最長のスタンプラリー
尼崎市公設地方卸売市場（以下「尼崎市場」という。）では、市民及び市内事業者等に対して生鮮食料品等を安定供給するなど、食の公共インフラとして公的役割を担っていることから、従前より、集荷・販売力の維持・向上を図るため、市場の活性化に向けて取り組んでいます。
この度一般社団法人あまがさき観光局と連携のもと、令和７（2025）年８月から実施している「尼崎市場直送店」認証登録制度に登録した飲食店等や市内の商店街、尼子騒兵衛漫画ギャラリー等、尼崎市の魅力あるスポットを巡るデジタルスタンプラリーを同年12月15日（月）から開始します。
１ デジタルスタンプラリーイベント
⑴ 実施期間
令和７（2025）年12月15日（月曜日）から
令和８（2026）年３月31日（火曜日）まで
⑵ 参加費用
無料（通信や移動、直送店のスタンプ獲得に係る飲食費用等は参加者負担）
⑶ ラリースポット及びスタンプ取得方法
【直送店コース】 ※直送店のうちラリースポットの参加届出店舗が対象
・30スポット（12月15日時点）
・１会計500円以上の飲食や商品の購入後、お店にあるＱＲを読み込み取得
【アマの魅力発見コース】
・33スポット（12月15日時点）
・スポット一覧から行きたい場所を選び、スポットに近づき「スタンプ獲得」のボタンをタップして
取得
なお、どちらのラリースポットも、今後、どんどん拡大する予定です。
⑷ 特典及び応募方法
市場で取り扱う旬の食材詰め合わせ（15,000円相当）や市場開放フェアお買物券（1,000円分）、落第
忍者乱太郎グッズ、ギフトカードなど、盛りだくさんの特典を準備しております。また、参加賞として
所定のスタンプを集めた先着4,000人に「落第忍者乱太郎特製ステッカー」をプレゼント。
応募方法は、各コースから特典の応募に必要なスタンプを集めて、令和８（2026）年３月31日まで
に、ご応募（回数制限なし）ください。
当選者には後日特典を送付します。
（イメージ）
（イメージ）
２ デジタルスタンプラリーの遊び方
⑴ ＱＲコードを読み込み専用ページにアクセス後、「アカウント名」と「パスワードを入力し、アカウ
ントを作成。（下記ＱＲコードは、15日から利用可能です。）
⑵ 専用ページ内のスポット一覧から、「直送店コース」と「アマの魅力発見コース」それぞれの場所に
行き、応募に必要なスタンプを集める。
※両コースとも、スタンプ取得して１週間経過後、再度、スタンプの取得が可能です。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
３ ｢尼崎市場直送店｣の登録状況
尼崎市場では、「アマが好き！ええもん市場！」を新たなキャッチフレーズに掲げ、令和７（2025）年
８月から「市場の食料品はどこで買えるの？」等の声に応えるべく、尼崎市場を継続利用する飲食店等を
「尼崎市場直送店」として認証する制度を開始しました。
令和７（2025）年12月９日現在、54店舗のご登録があり、今後も拡大予定です。
４ ｢尼崎市場直送店｣の対象者及び登録申請について（事業者向け）
⑴ 対象者
尼崎市場から食材を仕入れている飲食店や小売店、量販店、宿泊施設（市外の店舗も登録可）
⑵ 申請方法と流れ
・オンラインによる専用フォーム若しくは所定の申請書に必要事項を記入。
・電子メール又はＦＡＸのほか、郵送や持参にて市場管理課までご提出。
⑶ 申請先
〒661－0976 尼崎市潮江４丁目４番１号 尼崎市公設地方卸売市場（市場管理課）
５ 直送店ラリースポットの参加届出について（事業者向け）
⑴ 対象者
・｢尼崎市場直送店｣として登録済みであること。
・｢めざせ！シジョウ最長のスタンプラリー｣に係るラリースポット参加手続要領を遵守すること。
⑵ 申請方法と流れ
・「ラリースポット参加届出書」の様式をダウンロードし、必要事項を記入。
・電子メール又はＦＡＸのほか、郵送や持参にて市場管理課までご提出。
・内容を確認後、スタンプを付与するためのＱＲコード等の提供をもって、届出完了。
⑶ 提出先
〒661－0976 尼崎市潮江４丁目４番１号 尼崎市公設地方卸売市場（市場管理課）