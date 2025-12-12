目指せ！シジョウ最長のスタンプラリー

尼崎市公設地方卸売市場（以下「尼崎市場」という。）では、市民及び市内事業者等に対して生鮮食料品等を安定供給するなど、食の公共インフラとして公的役割を担っていることから、従前より、集荷・販売力の維持・向上を図るため、市場の活性化に向けて取り組んでいます。

この度一般社団法人あまがさき観光局と連携のもと、令和７（2025）年８月から実施している「尼崎市場直送店」認証登録制度に登録した飲食店等や市内の商店街、尼子騒兵衛漫画ギャラリー等、尼崎市の魅力あるスポットを巡るデジタルスタンプラリーを同年12月15日（月）から開始します。

１ デジタルスタンプラリーイベント

⑴ 実施期間

令和７（2025）年12月15日（月曜日）から

令和８（2026）年３月31日（火曜日）まで

⑵ 参加費用

無料（通信や移動、直送店のスタンプ獲得に係る飲食費用等は参加者負担）

⑶ ラリースポット及びスタンプ取得方法

【直送店コース】 ※直送店のうちラリースポットの参加届出店舗が対象

・30スポット（12月15日時点）

・１会計500円以上の飲食や商品の購入後、お店にあるＱＲを読み込み取得

【アマの魅力発見コース】

・33スポット（12月15日時点）

・スポット一覧から行きたい場所を選び、スポットに近づき「スタンプ獲得」のボタンをタップして

取得

なお、どちらのラリースポットも、今後、どんどん拡大する予定です。

⑷ 特典及び応募方法

市場で取り扱う旬の食材詰め合わせ（15,000円相当）や市場開放フェアお買物券（1,000円分）、落第

忍者乱太郎グッズ、ギフトカードなど、盛りだくさんの特典を準備しております。また、参加賞として

所定のスタンプを集めた先着4,000人に「落第忍者乱太郎特製ステッカー」をプレゼント。

応募方法は、各コースから特典の応募に必要なスタンプを集めて、令和８（2026）年３月31日まで

に、ご応募（回数制限なし）ください。

当選者には後日特典を送付します。



２ デジタルスタンプラリーの遊び方

⑴ ＱＲコードを読み込み専用ページにアクセス後、「アカウント名」と「パスワードを入力し、アカウ

ントを作成。（下記ＱＲコードは、15日から利用可能です。）





⑵ 専用ページ内のスポット一覧から、「直送店コース」と「アマの魅力発見コース」それぞれの場所に

行き、応募に必要なスタンプを集める。

※両コースとも、スタンプ取得して１週間経過後、再度、スタンプの取得が可能です。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

３ ｢尼崎市場直送店｣の登録状況

尼崎市場では、「アマが好き！ええもん市場！」を新たなキャッチフレーズに掲げ、令和７（2025）年

８月から「市場の食料品はどこで買えるの？」等の声に応えるべく、尼崎市場を継続利用する飲食店等を

「尼崎市場直送店」として認証する制度を開始しました。

令和７（2025）年12月９日現在、54店舗のご登録があり、今後も拡大予定です。

４ ｢尼崎市場直送店｣の対象者及び登録申請について（事業者向け）

⑴ 対象者

尼崎市場から食材を仕入れている飲食店や小売店、量販店、宿泊施設（市外の店舗も登録可）

⑵ 申請方法と流れ

・オンラインによる専用フォーム若しくは所定の申請書に必要事項を記入。

・電子メール又はＦＡＸのほか、郵送や持参にて市場管理課までご提出。

⑶ 申請先

〒661－0976 尼崎市潮江４丁目４番１号 尼崎市公設地方卸売市場（市場管理課）

５ 直送店ラリースポットの参加届出について（事業者向け）

⑴ 対象者

・｢尼崎市場直送店｣として登録済みであること。

・｢めざせ！シジョウ最長のスタンプラリー｣に係るラリースポット参加手続要領を遵守すること。

⑵ 申請方法と流れ

・「ラリースポット参加届出書」の様式をダウンロードし、必要事項を記入。

・電子メール又はＦＡＸのほか、郵送や持参にて市場管理課までご提出。

・内容を確認後、スタンプを付与するためのＱＲコード等の提供をもって、届出完了。

⑶ 提出先

〒661－0976 尼崎市潮江４丁目４番１号 尼崎市公設地方卸売市場（市場管理課）