松井酒造 新ビール工場 無料試飲＆見学会開催
松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）はこの度、鳥取県鳥取市気高町に完成した新ビール工場において、地域の皆様を対象とした無料試飲＆工場見学会を開催いたします。
長年ウイスキーづくりで培った技術と情熱を、今度はビールに注ぎます。
私たちが目指すのは「食卓に、いつもあるビール」。
地域の皆様に愛される、毎日飲みたくなる味わいをお届けしたいという想いから、このプロジェクトはスタートしました。
開催概要
【開催日】
2025年12月20日（土）・21日（日）
【見学時間】
①10:00～10:30
②11:30～12:00
③13:00～13:30
④14:30～15:00
⑤16:00～16:30
※各回約30分
【会場】
松井酒造 新ビール工場
〒689-0216 鳥取県鳥取市気高町宝木1139
【参加費】
無料
【内容】
・最新ビール製造設備の見学ツアー
・マツイビールの無料試飲
・醸造工程をわかりやすく解説
・1時間に2万缶を生産する全自動化ラインの見学
【お問い合わせ】
詳細や見学会につきましては下記までお問い合わせください。
松井酒造合名会社
TEL：080-7192-5201
地域とともに歩む、新たな挑戦
松井酒造は倉吉の地で、地域の皆様に支えられながら歩んできました。
豊かな鳥取の自然と、温かな人々の応援があったからこそ、今日まで続けてこられました。
この新ビール工場は、その恩返しの始まりです。
中小企業としては異例の規模となる最新設備を導入し、「日本一安くて、美味しいビール」を目指します。
家族の夕食に、友人との語らいに、お祝いの席に。
皆様の日常に寄り添うビールをつくりたい。
それが私たちの願いです。
「鳥取から日本一を」という夢
来年から本格始動するビール樽事業では、地元飲食店様と協力しながら、より多くの方にマツイビールを楽しんでいただける環境を整えます。
ウイスキーで培った「妥協なき姿勢」はそのままに、原材料選びから品質管理まで、すべての工程にこだわり抜きます。鳥取発の新しいビール文化を、全国へ。
その第一歩を、ぜひ皆様と一緒に踏み出したいと考えています。
工場見学の見どころ
①麦芽投入から始まる、ビールづくりの原点
大麦（麦芽）がどのようにビールに変わっていくのか、実際の設備を見ながらご説明します。
②発酵タンクでビールが生まれる
酵母が糖分をアルコールと炭酸に変える瞬間。
ビールが生まれる工程をご覧いただけます。
③圧巻の自動化ライン
缶詰めから箱詰めまで完全自動化。
中小メーカートップクラスの生産能力を誇る最新設備をご紹介します。
松井酒造からのメッセージ
「鳥取の皆様に育てていただいた感謝の気持ちを、一杯のビールに込めて。」
私たちの新たな挑戦を、ぜひ間近でご覧ください。
工場でお会いできることを、社員一同心より楽しみにしております。
地域とともに、お客様とともに。
松井酒造は、これからも鳥取から新しい価値を生み出し続けます。
■企業情報
松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所
〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1
公式HP：https://matsuiwhisky.com
■お問い合わせ先
松井酒造合名会社
電話（080-7192-5201）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。
※営業のご連絡は全てお断りしております
■このプレリリースへのお問い合わせ先
松井酒造合名会社 広報
メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。
※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております