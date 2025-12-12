







松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）はこの度、鳥取県鳥取市気高町に完成した新ビール工場において、地域の皆様を対象とした無料試飲＆工場見学会を開催いたします。

長年ウイスキーづくりで培った技術と情熱を、今度はビールに注ぎます。

私たちが目指すのは「食卓に、いつもあるビール」。

地域の皆様に愛される、毎日飲みたくなる味わいをお届けしたいという想いから、このプロジェクトはスタートしました。

開催概要

【開催日】

2025年12月20日（土）・21日（日）

【見学時間】

①10:00～10:30

②11:30～12:00

③13:00～13:30

④14:30～15:00

⑤16:00～16:30

※各回約30分

【会場】

松井酒造 新ビール工場

〒689-0216 鳥取県鳥取市気高町宝木1139

【参加費】

無料

【内容】

・最新ビール製造設備の見学ツアー

・マツイビールの無料試飲

・醸造工程をわかりやすく解説

・1時間に2万缶を生産する全自動化ラインの見学

【お問い合わせ】

詳細や見学会につきましては下記までお問い合わせください。

松井酒造合名会社

TEL：080-7192-5201

地域とともに歩む、新たな挑戦

松井酒造は倉吉の地で、地域の皆様に支えられながら歩んできました。

豊かな鳥取の自然と、温かな人々の応援があったからこそ、今日まで続けてこられました。

この新ビール工場は、その恩返しの始まりです。

中小企業としては異例の規模となる最新設備を導入し、「日本一安くて、美味しいビール」を目指します。

家族の夕食に、友人との語らいに、お祝いの席に。

皆様の日常に寄り添うビールをつくりたい。

それが私たちの願いです。

「鳥取から日本一を」という夢

来年から本格始動するビール樽事業では、地元飲食店様と協力しながら、より多くの方にマツイビールを楽しんでいただける環境を整えます。

ウイスキーで培った「妥協なき姿勢」はそのままに、原材料選びから品質管理まで、すべての工程にこだわり抜きます。鳥取発の新しいビール文化を、全国へ。

その第一歩を、ぜひ皆様と一緒に踏み出したいと考えています。

工場見学の見どころ









①麦芽投入から始まる、ビールづくりの原点

大麦（麦芽）がどのようにビールに変わっていくのか、実際の設備を見ながらご説明します。

②発酵タンクでビールが生まれる

酵母が糖分をアルコールと炭酸に変える瞬間。

ビールが生まれる工程をご覧いただけます。

③圧巻の自動化ライン

缶詰めから箱詰めまで完全自動化。

中小メーカートップクラスの生産能力を誇る最新設備をご紹介します。

松井酒造からのメッセージ

「鳥取の皆様に育てていただいた感謝の気持ちを、一杯のビールに込めて。」

私たちの新たな挑戦を、ぜひ間近でご覧ください。

工場でお会いできることを、社員一同心より楽しみにしております。

地域とともに、お客様とともに。

松井酒造は、これからも鳥取から新しい価値を生み出し続けます。

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■お問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（080-7192-5201）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております