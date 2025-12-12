近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和7年（2025年）12月19日（金）、東大阪キャンパスにて、学生主体の国際交流チーム「Connect（コネクト）」による、留学生と日本人学生の国際交流イベントを開催します。【本件のポイント】●約550人の留学生が学んでいる東大阪キャンパスで、留学生と日本人学生の交流イベントを開催●留学生と日本人学生がコミュニケーションを取りながらゲームを行い、国際感覚を養う●国際交流チーム「Connect」は、学生が企画・運営を行い、異文化交流を提供する団体【本件の内容】近畿大学では平成28年（2016年）の国際学部開設以来、大学全体でグローバル化を強化しており、その一環として留学生の受け入れにも積極的に取り組んでいます。現在、東大阪キャンパスでは約550人の留学生が勉学に励んでおり、キャンパスのグローバル化に大きく貢献しています。「Connect」は、学生が主体となって企画運営を行う国際交流チームで、留学生と日本人学生の交流を目的に、ゲーム等を通して異文化交流を深め、国際感覚を養う機会を提供してきました。今回は、各国・地域の文化や身近な話題などを題材としたゲーム大会を実施し、イベントを通じて留学生と日本人学生が互いを知るきっかけを作ることで、国際交流の一層の活性化を図ります。【開催概要】日時 ：令和7年（2025年）12月19日（金）12：30～14：30場所 ：近畿大学東大阪キャンパス ブロッサムカフェ 3階 多目的ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）参加予定 ：近畿大学に在籍する留学生30人、日本人学生50人プログラム：12：30～13：00 軽食パーティ 13：00～13：10 ゲーム大会ルール説明 13：10～14：00 ゲーム大会 14：00～14：30 写真撮影【国際交流チーム「Connect」】留学生との交流を希望する近畿大学生を募って結成された有志の国際交流チームです。平成20年（2008年）から、日本人学生と留学生が交流を持つ機会を増やすことを目的に教員が主体となり、クイズ大会や自国文化の紹介などのイベントを開催してきました。令和元年（2019年）に「Connect」が結成されて以降は、学生が主体となって企画から当日の運営までを担っています。今年度後期は226人の学生がメンバーとして参加しています。【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/