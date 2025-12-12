パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、ストリーマー「天羽しろっぷ」コラボゲーミングPCの発売を記念して、購入者特典「オリジナル壁紙」「システムボイス」「マウスポインター」をプレゼント。さらに、早期購入特典やサイン入りコラボPCが当たるキャンペーンを2025年12月12日（金）から実施いたします。

◇ 天羽しろっぷ LEVEL∞ コラボゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_amau_syrup.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251212_1&utm_content=nonpay

■ プレゼントキャンペーン

◇ 抽選で天羽しろっぷのサイン入りコラボPCが当たるSNSキャンペーン

X（Twitter） と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で1名様に、天羽しろっぷのサイン入りコラボPCをプレゼントいたします。【X（Twitter）からの応募方法】1.天羽しろっぷ 公式X（Twitter）（@syrupchan0）と LEVEL∞（レベル インフィニティ）【公式】 X （Twitter）（@LEVEL_INF）をフォロー2.キャンペーンポストに、ハッシュタグ「#天羽しろっぷxレベルインフィニティ」を入れて引用ポストすればエントリー完了【Instagramからの応募方法】1.LEVEL∞ 公式 Instagram（@level_inf）をフォロー2.キャンペーン投稿に「いいね」をするとエントリー完了【応募期間】2025年12月12日（金）～2025年12月29日（月）14:59まで【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。【ご注意】DMが無効（ブロックをされている等）の場合、DMやアンケートフォームにご返信を頂けない場合、当選は無効となります。※抽選対象は日本国内在住の方のみとなります。※プレゼント品につきまして、譲渡・転売された場合はサポート対象外とさせていただきます。

◇ 限定1名様 天羽しろっぷのサイン入りサイドパネルプレゼント

期間中に天羽しろっぷ LEVEL∞ RGB Buildをお買い上げの方から、抽選で1名様に、天羽しろっぷのサイン入りサイドパネルをプレゼント。賞品：LEVEL∞ RGB Build用 天羽しろっぷサイン入りサイドパネル（1名様）【対象ご購入期間】2025年12月12日（金） ～2025年12月29日（月）14:59まで【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせて頂きます。※サイドパネルはそれぞれ専用品となりますので、対象モデルをご購入されたお客様の中から1名様のプレゼントとなります。※サイン入りサイドパネルは、コラボPCのサイドパネルと交換してご使用いただけます。

■ 購入特典

◇ 先着100名様限定 天羽しろっぷオリジナルステッカーをプレゼント

天羽しろっぷ LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方、先着100名様にもれなく、天羽しろっぷオリジナルステッカーをプレゼント。

※天羽しろっぷオリジナルステッカーは無くなり次第終了となります。

◇天羽しろっぷ オリジナル壁紙、マウスポインター、システムボイスをプレゼント

天羽しろっぷ LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方にもれなく、オリジナル壁紙、マウスポインター、システムボイスをプレゼント。

※画像のオリジナル壁紙、マウスポインター、システムボイスはイメージです。実際の特典内容とは異なります。※ご購入特典の内容は予告なく変更、終了となる場合があります。※オリジナル壁紙、マウスポインター、システムボイスは、天羽しろっぷコラボモデル専用ダウンロードページからダウンロードいただけます。

■ 天羽しろっぷ プロフィール

Twitter芸人兼アイドルな、電気代が払える身バレ系Vtuber。ゲーム配信や体を張った実写系動画など、個性的な企画で人気を集める。

■ 天羽しろっぷ ∞（インフィニティ）モデルとは

天羽しろっぷ LEVEL∞ コラボゲーミングPCは、ゲーム実況配信や動画編集など、多彩な活動を可能にする高性能パソコンです。スムーズなゲームプレイと高品質なストリーミング体験を実現し、柔軟な拡張性を備えています。ゲームを楽しみたい方やライブストリーミングに挑戦する方にもおすすめのコラボPCです。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、天羽しろっぷ LEVEL∞ コラボゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R789-LC265F-TKX-syrup [RGB Build]販売価格：304,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189800&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251212_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F / インテル® Z890 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名： LEVEL-M8A6-R96X-RK1X-syrup販売価格：209,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189824&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251212_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / AMD Ryzen™ 5 9600X / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-15FX157-i7-PKSX-syrup販売価格：179,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189846&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251212_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX / インテル® HM770 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp/※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp