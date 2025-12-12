オルブライト・ジャパンが12月15日に「DCコンタクタ SU400シリーズ」発売のお知らせ
DCコンタクタ・非常停止スイッチの専門企業であるオルブライト・ジャパン株式会社(所在地：埼玉県志木市本町、代表取締役：宍戸 寿浩)は、新製品「DCコンタクタ SU400シリーズ」を12月15日に日本市場向けに発売いたします。
DCコンタクタ SU400シリーズ
SU400シリーズは、フォークリフトなどマテリアルハンドリング機器を中心とした電動車両向けに設計された400AクラスのDCコンタクタです。既存のSU280シリーズをベースに電流定格を向上し、高電流化が進む産業機械・電動車両・バッテリー駆動システムの安全性と信頼性向上に貢献します。
■製品発表背景
近年、フォークリフトや産業用トラック、空港用牽引車などの電動車両では、高出力化・長時間稼働化が進み、バッテリーや駆動モーターにはより大電流を扱えるコンタクタが求められています。
特にアジア市場を中心に、400Aクラスの電流定格を満たすコンタクタへのニーズが高まっており、従来モデルでは対応が難しいとの声が寄せられていました。
SU400シリーズは、こうした高電流化に対応するため、実績のあるSU280シリーズをベースに設計を強化した新シリーズです。
■SU400シリーズの主な特長
1.400Aクラスの高電流定格に対応
熱定格電流：350A(Interrupted)／400A(Uninterrupted)
最大730Aの間欠電流定格も確保(用途により異なる)
高電流が流れる駆動モーター用途や、長時間稼働する産業車両に適した設計です。
2.銅製固定接点の採用で電流定格を向上
従来のSU280シリーズをベースに、固定接点の材質を見直すことで、サイズを肥大化させることなく高電流化を実現しました。
3.EN1175:2020適合の高い安全性
産業トラックの電気安全要求に適合しており、フォークリフトなど機器メーカーが求める規格に対応しています。
4.ダブルブレーク構造 × 銀合金接点で高耐久
主接点はダブルブレーク構造を採用。高いアーク遮断性能と長寿命を両立し、溶着リスクを低減します。
5.柔軟な取り付け設計
スイッチフレームにはM5タップ穴を配置し、各種ブラケットと組み合わせることで多様な取り付け方向に対応。
省スペース設計が求められる車両や制御盤にも適合しやすい構造です。
6.豊富なオプション構成に対応
IP66相当の防塵・防滴仕様
補助接点(A／Cタイプ)
磁気ブローアウト(標準／高出力)
磁気ラッチ仕様
コイルサプレッション、AC整流ボード、フライングリード ほか
用途に応じた最適仕様にカスタマイズ可能です。
■主なアプリケーション
SU400シリーズは、以下のような高電流用途を主なターゲットとしています。
フォークリフト
リーチトラック・電動パレットトラック
産業用トラック・マテハン機器
空港用牽引車・電動トーイングトラクター
バッテリー駆動産業車両・電動作業機械
400Aクラスの電流領域に対応し、安全性・耐久性・省スペース性を求められる産業機器に最適です。
■低価格モデル「RU400シリーズ」も展開
SU400シリーズと併せて、メインコンタクタ用途に特化したローコスト版 RU400シリーズもラインナップ。
用途・コスト要件に応じて最適な選択が可能です。
■製品概要
製品名 ：DCコンタクタ SU400シリーズ
形式 ：単極単投(ノーマルオープン)
熱定格電流 ：350A／400A
間欠定格電流：最大730A(デューティにより異なる)
最大使用電圧：48V DC／96V DC(型式による)
耐久性 ：機械的寿命 300万回以上
動作温度範囲：-40℃～＋60℃
オプション ：補助接点・ブローアウト・ラッチ・IP66仕様・サプレッション等
販売方式 ：直接お問い合わせ
■会社概要
会社名 ： オルブライト・ジャパン株式会社
所在地 ： 〒353-0004 埼玉県志木市本町6-26-6-101
代表者 ： 代表取締役 宍戸 寿浩
設立 ： 1992年
事業内容： DCコンタクタ・遮断スイッチの輸入販売
URL ： https://www.albrightinternational.co.jp