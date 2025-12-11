株式会社AniTone（東京都目黒区代表取締役：秋田堅司）は、メディアミックスプロジェクト『Gray Sheep』が「Gray Sheep EP06」のリリースが決定したこと、およびジャケットデザインを公開したことをお知らせいたします。

「Gray Sheep EP06」2026年2月25日（水）リリース決定！

メディアミックスプロジェクト『Gray Sheep』の6枚目のシングル「Gray Sheep EP06」が2026年2月25日（水）にリリースすることが決定！「ホスト潜入捜査編」最終章を収録した本作ドラマパートでは、DROP（cv.緑川光）の暴走が思わぬ悲劇の引き金に――。収録楽曲の「Colors Of You」、「Cheeky girl」は「Gray Sheep EP02」以来の各チーム全員歌唱となります！ジャケットデザインには本作主人公のSNOW（cv.山下誠一郎）と、SNOWを支えてきたGOATのリーダーCOLOR（cv.伊東健人）が描かれたスタイリッシュなデザインとなっております。「Gray Sheep EP06」の予約は本日よりスタート。早期予約特典には、証明写真風ブロマイド（全12種より1枚ランダム）、封入特典にはホスト風名刺カード（全12種より1枚ランダム）をご用意。さらにLOVE&ART SHOPでご購入いただくと、ジャケットスクエア缶バッチが付いてきます。

【証明写真風ブロマイド】

【ホスト風名刺カード】

【ジャケットスクエア缶バッチ】

さらに！本作リリースを記念して、3種類のグッズの販売が決定！予約期間：2025年12月11日（木）20:00 ～2026年1月14日（水）23:59

【グッズラインナップ】

トレーディング缶バッジ EP06 ver. 種類：全12種サイズ：直径56mm程度グリッター加工入り※絵柄はお選びいただけません※ランダムで複製サイン入り

トレーディングクリアカード 種類：全12種サイズ：H90×W85㎜程度素材：アクリル※絵柄はお選びいただけません

アクリルスタンド EP06 ver. 種類：全12種キャラサイズ：全長145mm程度台座サイズ：H30×W50mm程度※絵柄をお選びいただけます※キャラクターによりサイズが異なります

◆【購入特典】トレーディングブロマイド EP06 ver.種類：全12種サイズ：L判ランダムで箔押し複製サイン入り商品を3,000円ご購入毎にお会計時に特典ブロマイドを1枚ランダムでお渡しいたします※絵柄はお選びいただけません※特典はなくなり次第終了となります

「ホスト潜入捜査編」衝撃のクライマックスをお見逃しなく！

2周年特設サイト：https://gray-sheep.com/sp/2nd/Gray Sheep 公式X：https://x.com/GraySheep_infoよくわかる #グレシプ：https://gray-sheep.com/sp/intro/

「Gray Sheep EP06」L&AFC会員限定商品『Royal Kyun セット』を公開！

「LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB」のプラチナプラン会員、プラチナプランVIP会員限定で「Gray Sheep EP06」L&A限定盤をご用意。CDと、好きなキャラが選べるグッズ付のBOXセット『Royal Kyun セット』をご購入いただけます！

【プラチナプランVIP会員限定】Royal Kyun セット

【プラチナプラン会員限定】Royal Kyun セット

商品情報

タイトル：Gray Sheep EP06アーティスト：GOAT／BAD SKUNK発売日：2026年2月25 日（水）発売／販売元：AniTone MusicATOM-0017\4,400（税10％：\400）

封入特典：ホスト風名刺カード 全12種より1枚ランダム 絵柄：SNOW、COLOR、NURSE、SPIDER、JOE、OWL、JUNKY、AK、NERU、CHERRY、SPRING、YP※絵柄はお選びいただけません

【収録内容】＜Drama＞1.Track 12.Track 23.Track 34.Track 45.Track 5

＜Song＞6.Colors Of You／GOAT（SNOW cv.山下誠一郎、COLOR cv.伊東健人、NURSE cv.阿座上洋平、SPIDER cv.坂田将吾、JOE cv.橘龍丸、OWL cv.堀江瞬）7.Cheeky girl ／BAD SKUNK（JUNKY cv.古川慎、AK cv.熊谷健太郎、NERU cv.土岐隼一、CHERRY cv.中島ヨシキ、SPRING cv.天粼滉平、YP cv.梅原裕一郎）8.Colors Of You -Off Vocal-9.Cheeky girl -Off Vocal-

■LOVE＆ART OFFICIAL FANCLUBプラチナプラン会員限定セット \9,460（税10％：\860） 予約期間：2025年12月11日（木）20:00 ～2026年1月14日（水）23:59

【プラチナプランVIP会員限定】Royal Kyun セット ・CD・缶バッチ EP06 ver.（複製サイン入り）1種・缶バッジ Royal Kyun ver.（複製サイン入り）1種・アクリルスタンド Royal Kyun ver. 1種・クリアカード 1種・ギフトボックス・メッセージカード 1種・ジャケットスクエア缶バッジ 1種※缶バッジ、アクリルスタンド、クリアカードは同一キャラとなります。※缶バッジ EP06 ver.は、単体商品と同絵柄となります※アクリルスタンドは単体商品と絵柄が異なります。※メッセージカードの絵柄はお選びいただけます。

【プラチナプラン会員限定】Royal Kyun セット ・CD・缶バッチ EP06 ver.（複製サイン入り）1種・缶バッジ Royal Kyun ver.（複製サイン入り）1種・アクリルスタンド Royal Kyun ver. 1種・クリアカード 1種・ギフトボックス・メッセージカード 1種・ジャケットスクエア缶バッジ 1種※缶バッジ、アクリルスタンド、クリアカードは同一キャラとなります。※缶バッジ EP06 ver.は、単体商品と同絵柄となります。※アクリルスタンドは単体商品と絵柄が異なります。※メッセージカードの絵柄はお選びいただけません。

法人別オリジナル店舗特典デザイン公開！

●LOVE&ART SHOP：EP05ジャケットスクエア缶バッチ(53mm×53mm)https://axelstore.jp/loveandart/item_list.php?artist_id=62&head_id=7047

●全国アニメイト (通販含む) ：2L判ブロマイドhttps://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3337874/

●ステラワース：ましかくブロマイド(89mm×89mm)https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=&name=Gray+Sheep+EP06&lc=ymGUcUNc6ct&sc=&br=AniTone+Music&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0

●ソフマップ・アニメガ：アクリルコースター（76mm）https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=&name=Gray+Sheep+EP06&lc=ymGUcUNc6ct&sc=&br=AniTone+Music&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0

●Amazon.co.jp：メガジャケhttps://www.amazon.co.jp/s?k=B0G595D3KK%7C+B0G5MHBV27%7C+B0G5N4RBMX

●楽天ブックス：アクリルキーホルダー（5㎝）https://books.rakuten.co.jp/rb/18476216/

※特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。※店舗により特典がつかない場合がございます。詳しくは店舗にご確認ください。

ABOUT Gray Sheep

音楽から始まるメディアミックスプロジェクト

≪STORY≫施設で幼少期を過ごした青年・スノウ。

彼が警紮官(けいさつかん)になったある日、突然の人事異動により東キョウ都・東キョウ視庁に設置されている特殊作戦部隊【GOAT(ゴート)】へと配属される。

GOATにはリーダーであるカラーをはじめ個性豊かなメンバーが所属しており、快く彼を迎えてくれた。

しかしその一方で施設時代の友人、ジャンキーとエーケーと再び出会うこととなり、彼らが【BAD SKUNK(（通称・バスカ）)】として活躍しているだけでなく、警紮組織と対立関係にあることを知ってしまう。

【GOATへの配属】、そして【かつての友人との再会】。これによりスノウを取り巻く環境は刻一刻と不穏な方向へと変化していくこととなる――

≪CHARACTER≫【GOAT（ゴート）】SNOW（スノウ）cv.山下誠一郎／COLOR（カラー）cv.伊東健人／NURSE（ナース）cv.阿座上洋平SPIDER（スパイダー）cv.坂田将吾／JOE（ジョー）cv.橘龍丸／OWL（オウル）cv.堀江瞬

【BAD SKUNK（バッドスカンク）】JUNKY（ジャンキー）cv.古川慎 ／ AK（エーケー）cv.熊谷健太郎 ／ NERU（ネル）cv.土岐隼一CHERRY（チェリー）cv.中島ヨシキ ／ SPRING（スプリング）cv.天粼滉平 ／ YP（ワイピー）cv.梅原裕一郎

【SAP（サップ）】BAKER（ベイカー）cv.津田健次郎 ／ EGG（エッグ）cv.浪川大輔TEQUILA（テキーラ）cv.森久保祥太郎 ／ VANILLA（バニラ）cv.岡本信彦

DROP（ドロップ）cv.緑川光

【公式サイト】【公式X（旧Twitter）】https://x.com/GraySheep_info?s=20【YouTube】https://youtube.com/@GraySheepOfficialChannel?si=7EUcZnyxPJsm0lpy【TikTok】https://www.tiktok.com/@graysheep_info【よくわかる#グレシプ】https://gray-sheep.com/sp/intro/

「LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB」入会受付中！

「LOVE＆ART」コンテンツのイベントチケット優先受付や、デジタル会員証の発行、限定コンテンツの公開、限定グッズの販売やプレゼント抽選など、会員限定の特典が多数用意されています。また、リニューアル1周年を記念し、2021年9月1日以降12ヶ月以上継続いただいた方へ様々な特典を提供する「VIPサービス」もスタートしております。ファンクラブは以下の2コース制です。

《プラチナプラン》月額880円（税込）「B-PROJECT」「Gray Sheep」を中心としたEVENT（優先応募/チケット先行）、RADIO/STREAM/MOVIEコンテンツ、「TALKING STAND MORINOTH」「サイコパスマン」のRADIO/STREAMコンテンツなどさまざまなサービスをお楽しみいただけます。

《パールプラン》月額550円（税込）「WAVE!!」「明治東亰恋伽」を中心としたコンテンツのEVENT（チケット優先応募）、RADIO/STREAM/MOVIEなどのさまざまなサービスをお楽しみいただけます。

《VIPサービス／両プラン共通》・VIP特典プレゼントの発送・VIP仕様のMEMBER'S CARD（デジタル会員証）・チケット先行等の優待（※）

※公演および先行によって実施しない場合もございます。実施の際はNEWS等で詳細をお知らせいたします。※LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB プラチナプラン／パールプランの、VIP以外のチケット先行も、今まで同様実施を予定しております。

【コピーライト】

©GraySheep

©AniTone/LOVE＆ART

【会社概要】会社名：株式会社AniTone（ア二トーン） 所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山ビル8F代表取締役：秋田堅司設立：2024年7月URL：https://ani-tone.com/

本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先株式会社AniTone コピーライト：© AniTone〒153-0061東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山ビル8F宣伝担当：コンテンツ事業本部マーケティングセールス事業部 池谷 勝木E-mail: ikeya_natsuki@ani-tone.com TEL：03-6820-6010 携帯：070-3140-9470