グローバルフードオートメーション市場の成長分析：市場規模、浸透率、需要変動2026
2026年最新版レポート発表：フードオートメーション市場の現状と将来展望 ― 消費動向と企業動向の徹底分析
QY Research株式会社（東京都中央区）は、最新調査レポート「フードオートメーション―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」を発表しました。フードオートメーション市場の世界売上、市場シェア、主要企業の競争力を要点的に整理しています。地域・国別の需要構造、製品タイプ・用途別の成長領域を明確化し、2021～2032年のデータを基に市場機会、リスク、技術動向を評価しました。企業の戦略立案や投資判断に活用可能な実用的な知見を提供いたします。
フードオートメーションは、食品製造や加工ラインに自動化技術を導入し、生産効率、衛生性、一貫品質を確保するためのシステムである。ロボット搬送、充填・包装機、自動計量、生産管理ソフトなどを統合し、HACCP準拠の衛生管理やトレーサビリティを強化する。省人化、食品ロス削減、安定供給を支える重要技術として食品産業全体で導入が進む。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1610218/food-automation
市場構造
フードオートメーション市場は、製品、用途、地域、企業の4つの軸から構成されます。各セグメントに対して市場規模、成長ドライバー、競争要素を整理し、市場全体の構造理解を深めます。
（1） 製品カテゴリ分析
対象製品：Production and Processing、 Packaging、 Quality Control、 Sorting and Grading、 Picking & Placing、 Others
フードオートメーションの各製品の需要拡大エリア、技術的特徴を比較し、製品別の競争優位性と成長ポテンシャルを明確にします。平均価格、収益構造に基づき、注目すべき製品分野を示します。
（2） 用途別市場評価
対象用途：Beverages、 Dairy、 Bakery、 Fruits and Vegetables、 Meat, Poultry and Seafood、 Others
フードオートメーションの用途ごとの導入状況、導入障壁、および各業界のニーズ変化を分析いたします。今後の市場浸透シナリオを整理し、各種用途の成長余地と新たなビジネスチャンスを導き出します。
（3） 主要企業の分析
調査対象企業：Siemens、 Schneider Electric、 GEA Group、 Honeywell、 Fanuc、 JBT、 Yaskawa Electric、 Kawasaki Heavy Industries、 Emerson Electric、 ABB、 Rockwell Automation、 Mitsubishi Electric、 Rheon Automatic Machinery、 JR Automation、 Omron Corporation、 KUKA AG、 Yokogawa Electric、 Staubli International AG、 SIASUN Robot & Automation、 Guangdong Topstar Technology Co., Ltd、 Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment
各企業のフードオートメーション市場シェア、製品ポートフォリオ、競争戦略を比較し、業界内でのポジションを整理します。新技術の導入、提携および投資動向、地域展開などを含め、競争環境の変化を評価します。
（4） 地域別市場動向
対象地域：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとのフードオートメーション需要特性、規制環境、成長要因を詳述し、各地域が持つ市場拡大の余地を可視化します。企業が地域戦略を構築する際の指針となる市場比較を提示します。
QY Research株式会社（東京都中央区）は、最新調査レポート「フードオートメーション―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」を発表しました。フードオートメーション市場の世界売上、市場シェア、主要企業の競争力を要点的に整理しています。地域・国別の需要構造、製品タイプ・用途別の成長領域を明確化し、2021～2032年のデータを基に市場機会、リスク、技術動向を評価しました。企業の戦略立案や投資判断に活用可能な実用的な知見を提供いたします。
フードオートメーションは、食品製造や加工ラインに自動化技術を導入し、生産効率、衛生性、一貫品質を確保するためのシステムである。ロボット搬送、充填・包装機、自動計量、生産管理ソフトなどを統合し、HACCP準拠の衛生管理やトレーサビリティを強化する。省人化、食品ロス削減、安定供給を支える重要技術として食品産業全体で導入が進む。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1610218/food-automation
市場構造
フードオートメーション市場は、製品、用途、地域、企業の4つの軸から構成されます。各セグメントに対して市場規模、成長ドライバー、競争要素を整理し、市場全体の構造理解を深めます。
（1） 製品カテゴリ分析
対象製品：Production and Processing、 Packaging、 Quality Control、 Sorting and Grading、 Picking & Placing、 Others
フードオートメーションの各製品の需要拡大エリア、技術的特徴を比較し、製品別の競争優位性と成長ポテンシャルを明確にします。平均価格、収益構造に基づき、注目すべき製品分野を示します。
（2） 用途別市場評価
対象用途：Beverages、 Dairy、 Bakery、 Fruits and Vegetables、 Meat, Poultry and Seafood、 Others
フードオートメーションの用途ごとの導入状況、導入障壁、および各業界のニーズ変化を分析いたします。今後の市場浸透シナリオを整理し、各種用途の成長余地と新たなビジネスチャンスを導き出します。
（3） 主要企業の分析
調査対象企業：Siemens、 Schneider Electric、 GEA Group、 Honeywell、 Fanuc、 JBT、 Yaskawa Electric、 Kawasaki Heavy Industries、 Emerson Electric、 ABB、 Rockwell Automation、 Mitsubishi Electric、 Rheon Automatic Machinery、 JR Automation、 Omron Corporation、 KUKA AG、 Yokogawa Electric、 Staubli International AG、 SIASUN Robot & Automation、 Guangdong Topstar Technology Co., Ltd、 Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment
各企業のフードオートメーション市場シェア、製品ポートフォリオ、競争戦略を比較し、業界内でのポジションを整理します。新技術の導入、提携および投資動向、地域展開などを含め、競争環境の変化を評価します。
（4） 地域別市場動向
対象地域：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとのフードオートメーション需要特性、規制環境、成長要因を詳述し、各地域が持つ市場拡大の余地を可視化します。企業が地域戦略を構築する際の指針となる市場比較を提示します。