ご当地ベアとJリーグのクラブマスコットのコラボベア【松本山雅FCのガンズくん】クラブ創設60周年記念のご当地ベア、12/20発売
観光土産品の企画・製造・卸売を行うANAグループの株式会社FUJISEY（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：小口浩子、以下、FUJISEY）は、全国各地の観光地などで販売している「ご当地ベア」とJリーグのクラブマスコットのコラボ企画として松本山雅フットボールクラブ（以下、松本山雅FC）の「ガンズくん」とのコラボベアを「山雅ミュージアム2025」、喫茶山雅、公式オンラインストアで12月20日に発売します。
■松本山雅FCとのコラボご当地ベアと一緒に応援しよう！
ご当地ベアは日本全国の「ご当地」で出会うことのできる“くまのキャラクター”です。ご当地性のあるデザインを特徴に各地域の限定商品として2012年に販売開始し、現在は340種類を超えるご当地ベアが誕生しています。
“旅の思い出”としてだけでなく、スポーツ観戦のお供に連れて行きたくなるようなご当地ベアを作りたいという想いから、Jリーグクラブマスコットとのコラボレーションがスタート。これまで、13クラブのマスコットとのコラボベアが誕生しています。このたび、14クラブ目として、松本山雅FCの「ガンズくん」のご当地ベアを発売することになりました。今年クラブ創設60周年を記念したご当地ベアです。
今後も、各種スポーツ団体とのコラボレーションを通じて、全国にご当地ベアファンを増やしてまいります。
■商品概要
『ご当地ベア松本山雅ガンズくんぬいぐるみS』
クラブのユニフォームを身にまとい、マスコットキャラクターでライチョウの「ガンズくん」のフードを被っています。右足にはクラブエンブレム、左足には60周年のロゴが刺繍されています。
【発売日】12月20日（土）
【価 格】5,000円（税込）
【サイズ】約H260mm×W200mm（座らせた状態）
■販売場所
●12月20日（土）、21日（日）開催 「山雅ミュージアム2025」売店（場所：井上アイシティ21）
●喫茶山雅 松本店、飯田店
●12月20日（土）10時から発売：松本山雅FCオンラインショップ
https://www.yamaga-onlineshop.com/
※ニュースリリースの内容は発行時点のものです。一部変更となる場合があります。
※現時点では上記店舗のみでの販売となります。販売場所は予告なく変更・追加となる可能性がございます。
～これまでに登場したJリーグクラブコラボベア～
※OEM商品のため現在の価格や在庫状況は各チーム様にお問い合わせください。
※上記以外のバージョンやサイズで販売した商品もございます。
※上記に掲載していないチームの商品もございます。
全47都道府県、340種類以上が誕生！
ご当地ベアは、日本全国の「ご当地」で出会える“くまのキャラクター”です。
2012年に栃木県名産のイチゴをモチーフにした「栃木ストロベア」を販売し、好評をいただいたのを皮切りに、全47都道府県のご当地ベアが誕生しました。購入されたお客様の旅の思い出として、また、知られていない物産品の発見のきっかけになればとの思いから、その地域の特徴を取り入れることを大事にしています。全国各地の主要な高速道路・空港・鉄道などの交通機関の売店、観光地やテーマパークのお土産店、ホテルなどの宿泊施設等約1000カ所以上で販売し、年間販売数は約40万個となっています。