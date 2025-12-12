“流量1％の誤差が歩留まりを決める”──半導体用流量計、2031年に4.73億ドルへ伸びる精密制御の核心技術
半導体用流量計とは、半導体製造プロセスにおいて、ガスや液体の流量を高精度に計測・制御するデバイスである。その構造は、流体の流れを検知するセンサー部と、計測データを処理して制御信号を出力する回路部から構成され、腐食性ガスや超高純度液体に対する耐性を持たせるため、特殊な材料（例えばフッ素系樹脂や高純度金属）が採用されることが多い。
この製品が注目される理由は、半導体の微細化と高集積化に伴う製造プロセスの厳格化にある。配線幅がナノメートル単位まで細分化される現在、プロセスガスの流量変動がチップの品質に直接影響を及ぼすため、従来にも増して高い計測精度と安定性が要求されている。材料技術との関係が深く、流体と接触する部品の材質選定や表面処理技術が計測精度を左右するため、技術的な特異性が高い。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界半導体用流量計市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113779/flow-meter-for-semiconductor）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までにグローバル半導体用流量計市場規模は4.73億米ドルに達すると予測されている。
図. 半導体用流量計世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336838&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336838&id=bodyimage2】
図. 世界の半導体用流量計市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、半導体用流量計の世界的な主要製造業者には、HORIBA、 Brooks Instrument、 Beijing Sevenstar、 Fujikin、 MKS Instrument、 Azbil、 MK Precision Co.,Ltd、 Kofloc、 Bronkhorst、 LINTEC、 Alicat Scientific、 FLEXIM、 SONIC Corporation、 TOKYO KEISO、 Malema （Dover）、 Sierra Instruments、 SONOTEC、 Katronic、 Intek （Bionetics）などが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約61.0%の市場シェアを持っていた。
半導体用流量計は、リソグラフィー、エッチング、成膜（CVD、PVD）などの核心プロセスで不可欠な機器であり、半導体メーカーの生産ラインに広く導入されている。特に先端ロジックチップやメモリーデバイスの製造においては、微量のガス流量を精密に制御することが製品の良率を決める鍵となるため、同デバイスの性能が直接生産性に影響を与える。
クロスインダストリーの視点からみると、太陽電池やフラットパネルディスプレイの製造プロセスにも応用が広がっている。これらの産業でも半導体と類似した薄膜形成や微細加工が行われるため、高精度な流量制御のニーズが共通している。また、半導体製造装置メーカーは、自社のプロセス装置に半導体用流量計を統合することで、装置全体の性能を高める競争を展開しており、機器産業との連携が強化されている。
半導体用流量計の競争優位性を決める要素は、計測精度、応答速度、長期安定性、および多種類の流体に対する適応性である。特に腐食性の強いハロゲン系ガスを扱うエッチング工程では、センサーの耐食性が製品寿命を左右するため、材料技術の優劣が競争の分かれ目となる。
技術動向としては、デジタル化とネットワーク化が進んでいる。従来のアナログ式計測からデジタル信号処理への移行により、計測データのリアルタイム解析や遠隔監視が可能となり、生産ラインのインテリジェント化に貢献している。また、複数の流量計を統合して集中管理するシステムの開発も進んでおり、大規模な半導体工場におけるプロセス統合に対応している。
