GPD、AMD Ryzen（TM） AIを搭載した高性能ポータブルゲーミングPC「GPD WIN 5」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、バイパス給電に対応しており、充電切れや過充電の心配が無く持ち運びやすいコンパクトサイズで超高性能なポータブルゲーミングPC GPD WIN 5を2025年12月上旬より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆GPD WIN 5
GPD WIN 5は、AMD Ryzen（TM） AI Max+ 395 / AI Max 385を搭載し、7インチ液晶を備えたポータブルゲーミングPCです。ディスプレイは1920×1080の高解像度に対応し、本体底面に搭載された2つのカスタムキーにより様々なPCゲームをジャンル不問でどこでも楽しめます。ゲームパッドはマウスモードに切り替えてWindowsの操作に活用できる他、光学マウスセンサーを備えることで、ゲームパッドでカバーできない操作も瞬時に行うことができます。USB4ポートを搭載しており外付けGPUにも対応しています。背面バッテリーは取り外すことができ専用のケーブルで本体に接続できる他、180W でのAC給電で充電しながら、またはバッテリーを搭載しないで有線だけで直接動かすバイパス給電ができます。
◆GPD WIN 5製品特徴
・高精度ジョイスティックと2つのカスタムキー
直感的な操作感を実現するジョイスティックに加えデュアル振動モーターを搭載し、アナログ入力対応のトリガーでジャンルを問わず快適なゲームプレイが可能です。ゲームパッド/マウスモード切り替えスイッチによりWindows上の操作を行えるため、両手でホールドしたままブラウジングなどの操作感も損ないません。また本体右下の光学マウスセンサーにより、モードを問わずいつでもマウス操作が可能です。本体底面にはカスタマイズ可能な追加のキーを2つ備え、通常のゲームパッドでは同時押しが難しいキーなどを割り当てることもできます。また、新たにワンタッチでソフトウェアキーボードが起動できるボタンを搭載した為、瞬時に切り替えが可能になりました。
・多彩なインターフェース
USB4端子、microSDカードスロットを搭載することで各種周辺機器や外部ストレージとの高速データ転送が可能です。本体左下には指紋センサーが搭載され充電状況によりボタンの色が変わり、シンプルかつセキュアに起動することができます。
・安心の正規代理店保証
正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は1年間です。
【発売詳細】
◆型番
GPD WIN 5 （AI 395） 64GB/4TB
GPD WIN 5 （AI 395） 32GB/2TB
GPD WIN 5 （AI 385） 32GB/1TB
◆発売日
2025年12月上旬
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/gpd-win-5/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/GPD-WIN5.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
