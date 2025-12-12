半導体チップ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月03に「半導体チップ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。半導体チップに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
半導体チップ市場の概要
半導体チップ市場に関する当社の調査レポートによると、半導体チップ市場規模は 2035 年に約 10702 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 半導体チップ市場規模は約 6245 億米ドルとなっています。半導体チップに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、半導体チップ市場シェアの拡大は、スマートフォン、スマート家電、産業機械、その他の自動車システムなど、複数のエッジデバイスにおけるAIと5Gの急速な統合の結果です。2025年には、ZTEコーポレーションが革新的なAI駆動型GIS製品哲学に基づいた複数のFWAおよびMBB製品をMWCバルセロナ2025で発表し、高度なロジックIC、高性能GPU、その他の高帯域幅メモリチップに対する需要の大幅な増加に対応して、世界中で7百万台以上の5G FWAおよびMBBデバイスを出荷する予定です。
半導体チップに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/semiconductor-chip-market/590641929
半導体チップの市場調査では、2.5Dパッケージング、3Dチップスタッキング、ハイブリッドボンディングといった先進的なパッケージング技術の発展により、チップ全体の性能向上が見込まれることから、市場シェアが拡大することが明らかになっています。こうした技術革新により、複数のチップを統合することが可能になり、機能性と計算能力が大幅に向上し、現代的な半導体設計への需要が高まっています。しかし、今後数年間は、重要な半導体グレード材料の世界的な不足により、市場の成長が抑制されると予想されています。
半導体チップ市場セグメンテーションの傾向分析
半導体チップ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、半導体チップの市場調査は、チップタイプ別、アプリケーション別、技術ノード別と地域別に分割されています。
半導体チップ市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641929
半導体チップ市場をチップタイプ別に基づいて、メモリチップ（DRAM、NAND）、マイクロプロセッサ（MPU）、マイクロコントローラ（MCU）、ロジックICセグメントに分割されています。これらのうち、メモリチップ（DRAM、NAND）は、予測期間中に約38%と推定される最大の収益シェアを生み出すと見込まれています。これは、データ集約型アプリケーションの需要増加と、ストレージ容量の豊富な民生用電子機器のニーズに伴い、AIサーバーの世界的な拡大が進んでいることが要因と考えられます。米国半導体工業会（SIA）は、2024年に1,650億米ドルを超えるメモリ製品の販売が見込まれ、市場の発展に大きく貢献すると報告しています。
