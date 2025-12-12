

異国情緒あふれる波佐見焼（長崎の焼き物）のコラボ商品が登場！！ 「デンリュウの出島カステラプレート」＆

「デンリュウの長崎ランタンマグ」で長崎を感じるティータイムを！！



【発売日】令和7年12月12日（金）

【販売元】重山陶器株式会社

長崎県は令和6年6月に株式会社ポケモン（本社：東京都港区）と地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命されました。

今回、そのデンリュウと長崎の伝統的工芸品である「波佐見焼」の新たなコラボ商品が誕生しました。異国情緒あふれる波佐見焼のプレートとマグカップになっており、単品での販売ですが、あわせてカップ＆ソーサーとしてもお使いいただけます。

コラボ商品について

【デンリュウの出島カステラプレート】





ちょこんと座るデンリュウが描かれた波佐見焼のプレートです。長崎・出島は、日本で初めてコーヒーが伝来した場所として知られています。プレートの形は出島の扇形にも重なり、異国との交流の象徴を感じさせます。

さらに、縁には「人と人の繋がり」を表すブラウンの七宝紋をあしらい、長崎名物カステラをイメージした温かな意匠に仕上がっています。また、あどけない表情のデンリュウがテーブルを明るくしてくれます。

【デンリュウの長崎ランタンマグ】





夜空に灯りをともすランタンを見上げるデンリュウを描いた波佐見焼のマグカップです。持ち手のデザインにはつながりをイメージした赤い七宝紋があしらわれています。

このマグカップは、長崎独自の「和華蘭文化」を表現しており、「和＝日本」の七宝紋、「華＝中国」のランタン、「蘭＝オランダ」のマグカップと、長崎の歴史と文化の融合を感じられるデザインになっています。

【販売日等】





販 売 日 ：令和7年12月12日（金）

販売価格：『デンリュウの出島カステラプレート』3,050円（税込）

『デンリュウの長崎ランタンマグ』3,425円（税込）

販売場所：重山陶器株式会社内ショップ（波佐見町）

hamatoU(波佐見町)

野口陶器店(長崎市)

sourian-スリアン-（諫早市）

※今後ECサイトでも販売予定（https://shop.jyuzan.jp/products）

【重山陶器株式会社】

代 表 者：太田 一彦

所 在 地：〒859-3711 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2150

【波佐見焼とは】

「波佐見焼」とは長崎県波佐見町付近で作られている陶磁器で、江戸時代に生まれ、400年以上の歴史があります。透き通るような白磁の輝きと、染付と呼ばれる藍色の文様との絶妙な調和が魅力的な陶磁器を中心に、モダンなデザインや暮らしに彩りを与えてくれそうな新しい感覚のものまで、手ごろな価格で良質なやきものが作られています。

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

【肩書の由来】





「デンリュウ」は、しっぽの光が遠く離れた場所まで届くことから、本県の未来を照らして欲しいという願いを込めて、「ながさき未来応援ポケモン」という肩書に決定。

【なぜ「デンリュウ」か？】

●「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高い。

●子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ている。

●ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高い。

※『ポケモンローカルActs』について





株式会社ポケモンは、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹

一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、

全国のさまざまな地域へ足を運び魅力を感じていただくことを、目指しています。

（この活動におけるポケモンの使用料は無償です。）

WEBサイト：https://local.pokemon.jp/

長崎県ポケモンローカルActs公式ホームページ「デンリュウびびっと！アイランドin長崎県」

WEBサイト： https://denryu-nagasaki.jp/

これまでの県産品とのコラボレーションについて

「長崎カステラ」、「三笠山」（株式会社文明堂総本店）









「角煮まんじゅう」（株式会社岩崎本舗）





「島原手延そうめん」（有限会社たなか物産）





「うまカレー豆」（株式会社藤田チェリー豆総本店）





「ごとう手延べうどん」（株式会社マルマス）





「そば猪口＆薬味皿セット」（株式会社中善）





「デンリュウの壱岐島カレー」（株式会社アットマーク食品事業部）





©Pokémon. ©Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。