町屋ホテル 和乃リトリートひといき（滋賀県・長浜市）は、スノーシーズン限定で貸切サウナの利用時間を通常15:00-21:00 → 18:00-23:00に延長した特別レイトサウナプランを開始します。関西最大級のスキー場 「グランスノー奥伊吹」からのアクセスも良好。スキーやスノーボードを思いきり楽しんだあとでも、ゆったりとしたサウナ時間をお過ごしいただけます。

築200年超の町家を一棟貸切--家族旅行や学生のスキー、ボード合宿にも最適！

ご宿泊いただくのは、長浜でも有数の豪商が建てた築200年超の町家。1棟に2部屋＋貸切サウナを備え、まるで暮らすように滞在できます。2部屋が独立 → 二世帯家族の旅行に最適ゆとりある間取り → 学生の合宿・グループ旅行にも好評静けさと温もりに包まれ、明日への活力が満ちていくような珠玉の「町家 × サウナ」ステイをお楽しみいただけます。

お食事は“自由”に。長浜の美食を巡る素泊まり旅

当館が位置するエリアは、黒壁スクエアを中心に徒歩圏内に飲食店が充実。冬の名物「鴨鍋」をはじめ、地元に愛されるお店から、特別な日にも使える上質なお店まで、旅の気分に合わせて選べます。ミニキッチン&ダイニング → デリバリーのピザやスーパーのお惣菜・弁当テイクアウトで気軽な夜ごはんも◎焼き物、発酵文化、近江の郷土料理を味わう名店も多数“食”は旅の楽しみのひとつ。長浜の魅力をお好みでお楽しみいただけます。

観光・体験スポットも充実！1日では遊び尽くせない長浜へ

スキーやスノーボード以外にも冬でも楽しい、名所・体験スポットが盛りだくさん。初日の出クルーズも！パワースポット「竹生島クルーズ」大人も子どもも夢中になる「海洋堂フィギュアミュージアム」最新体験型施設「ヤンマーミュージアム」発酵文化とアートを味わえる「発酵カフェ&アトリエ コナレル」歴史ある酒蔵・味噌蔵めぐり琵琶湖に沈む幻想的な夕陽季節ごとに違う表情を見せる長浜は、“冬旅の穴場”として今注目のエリアです。

1棟1サウナ。タイプの異なる2種を楽しむ贅沢

各棟には、完全貸切サウナを1つ完備。薬草 蔵サウナ（最大4名）-伊吹薬草の香りに包まれる本格サウナ茶室風サウナ（最大2名）-静寂の中で“瞑想するように整う”和の癒し空間MISA製ストーブでセルフロウリュも可能。外気浴・ととのいスペースも備えています。本プランだけの特典：18:00-23:00まで利用OK（※時間制限なしの「十三番街棟」もあり）

日本でも有数の「分散型ホテル」和乃リトリートひといき

日本でも有数の“分散型ホテル”として評価されている「和乃リトリートひといき」は、長浜の歴史的町家を甦らせ、地域文化と旅の体験価値を結びつける特別な形態の町屋ホテル。築100～200年超の町家を点在させた独自の宿泊形態は、街全体をひとつのホテルとして愉しめる新しい旅のスタイル。「地域に深く溶け込む滞在」「暮らすように旅する」そんな長浜ならではの魅力を、ぜひお楽しみください。

https://tabichat.jp/engine/hotels/hitoiki