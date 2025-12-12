トップ画像





NY発プレミアムティーブランド「HARNEY & SONS」を運営する、株式会社メディカ・ライン(本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 望)は、この度、紅茶文化に新たな価値をもたらす人物を称える「THE TEAIST AWARD 2025」の初代授賞式を、HARNEY & SONS二子玉川店にて開催いたしました。

紅茶文化の発展に寄与し、人々の暮らしを豊かにする人物を表彰する「THE TEAIST AWARD(ザ ティイスト アワード)2025」初代受賞者には、EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの小林 直己氏を選出し、多忙な活動の裏側にある「日常の美意識」と「静かな時間」の重要性について熱く語りました。





初代受賞 小林 直己氏





■ 受賞コメント：謙虚な喜びと「文化を広める責任感」

登壇した小林 直己氏は、この名誉ある賞の初代受賞者として、心境を次のように語りました。

「皆さんお忙しいところありがとうございます。小林 直己です。本日はティイストアワード初の受賞者として選んでいただけたことを大変光栄に思います。」と感謝を述べた小林氏。続けて、「僕自身、紅茶がただ好きで飲んでいただけなんですけれども、こうしてアワードをいただけると、なぜかちょっと責任感も湧くなと。」と、文化を担う者としての新たな決意を表明しました。

小林氏は、紅茶が自身の創作活動や日常にもたらす影響について、「紅茶を飲んで、忙しい一日の中でリラックスする時間を作ったり、次の仕事に向かうぞという集中する大事なきっかけになる。その文化を少しでも広めていけるように頑張りたいなと思います。」と述べ、紅茶が「リラックス」と「集中」の二面性へのスイッチになり、活動に不可欠な存在であることを明かしました。





トークセッション





■ トークセッション：パフォーマーの哲学と美意識の源泉

授賞式後のトークセッションでは、パフォーマーとしての「強さ」と、文化人としての「優雅さ」を両立させる小林氏のライフスタイル哲学が次々と明かされました。





1. 紅茶が日常に寄り添う瞬間：意識的に作る「余白」の時間

小林氏は、朝の目覚めから食事、そして特にスイーツを楽しむときまで、日常的に紅茶をたしなんでいることを告白。「おいしいスイーツを買ってきた時には絶対に紅茶を用意してゆっくりした時間をあえて作るようにしています」と、紅茶を媒介として、多忙な日々の中に意識的に「静かな時間」を生み出していることを示しました。





2. 美意識と自己の確立：生活を美しく変えた紅茶との出会い

受賞理由にも通じる「優雅さと強さのバランス」について、小林氏は紅茶との出会いが自身にもたらした決定的な変化を語りました。

「これまでもずっと思っていた中で、紅茶に出会い、生活も少しずつ美しくしていきたいなと思えるようになった」と、紅茶が自身の美意識と深く繋がっていることを示しました。さらに、紅茶を淹れるという静かな時間が、飲んですぐに次へ向かうのではなく、紅茶を楽しみ、ほっと一息つき、良い香りを感じ、『次はどの紅茶を飲もうか』という時間まで含めて楽しむことができる。この「余白」や「隙間」こそが、最前線で活躍する中で目の前の一歩を大切にすることに繋がっていると、その哲学を語りました。





3. 創作活動へのインスピレーション：茶葉が描く「CG映画」

紅茶に深く傾倒したきっかけについて、小林氏は友人からギフトでいただいたティーポットを使い始めてからの「淹れる過程」の美しさに魅了されたエピソードを披露。

特にこだわりとして「ガラスのティーポットをよく使う」と明かし、茶葉が開いていく様子を、「すごくクオリティの高いCG映画を見ているような、宇宙の惑星を見てるように感じます」と、クリエイターならではの詩的な表現で語り、会場を沸かせました。

また、創作の源泉として、「出会ったことのない紅茶は、手に取るようにしています」と探求心を示すとともに、紅茶の香りに包まれながら過ごすメンバーとの時間が、新しいエンターテインメントのアイデアにつながることを示唆しました。





4. 今年注目したお茶、紅茶を嗜むシチュエーション

様々な紅茶を飲んで研究し、自分の好きなテイストをみつけたい1年だったと振り返った小林氏、特に今年はハーブと紅茶に注目し、HARNEY & SONSの「アフリカン・オータム」のようなフルーティーな香りが特徴のハーブティーを嗜んだと言う。

また、朝起きた際や仕事前にはイングリッシュブレックファーストティーのような濃い紅茶を淹れたり、デザートを食べる時はHARNEY & SONSの「ミルキー・ウーロン」のような甘い香りとすっきりとした味わいのフレーバードティーをペアリングするなど、心の余白をつくる時間を大切にしている様子が伺えました。





受賞記念紅茶アソートBOX贈呈





■ 受賞記念紅茶アソートBOXの贈呈と今後の展開

小林氏には、表彰状、オリジナル盾に加え、このアワードのために特別にセレクトされた「記念紅茶アソートBOX」が贈呈されました。

小林氏は最後に「僕自身がこうやって発信することによって、どこかの誰かの生活が少しでも豊かになったら嬉しいなと思っています」と、紅茶仲間を増やすことへの意欲を述べ、「ぜひ皆さんと紅茶仲間として、素敵な時間を一緒に共有していければと思っています。楽しんでいきましょう。」と力強く締めくくりました。





HARNEY & SONSは、今後も「THE TEAIST AWARD」を通じて、紅茶文化の普及に努め、人々の暮らしに「喜びと安らぎとわくわく」を提供してまいります。





HARNEY & SONS





■ 株式会社メディカ・ライン

所在地： 東京都文京区湯島1丁目6番3号 湯島1丁目ビル3階

代表 ： 代表取締役 佐藤 望

設立 ： 1994年9月









■ HARNEY & SONS について

NY発プレミアムティーブランド『Teatime is Anytime』をコンセプトに、プレミアムティーらしい芳醇さ、そしてニューヨークブランドらしい時代性とオリジナリティを兼ね備え、ライフスタイル・ティーブランドとしてのこだわりを貫いた独自の価値とTea Lifeを提案しているティーブランド。





公式オンラインストア： https://www.harney.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/harneyteasjp/

公式X ： https://x.com/HarneyteasJP

公式Facebook ： https://www.facebook.com/Harneysonsjapan

公式LINE ： https://lin.ee/6CMCclN