Selista Inc. Presents.『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Spring version 全6回Stage 2026年3月29日(日)～5月24日(日)の日曜日の朝に開催
『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZOOMセミナーです。
Season34全6回
1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。
2026年3月29日(日)から「Season 34 Spring version」として統合医療、オーソモレキュラー分子栄養医学、AGEs終末糖化産物、ミトコンドリア治療、炎症と肌、抗疲労・抗老化対策での臨床や研究の第一線でご活躍されておられる各分野における第一人者の著名な先生による講演を開催します。
参加無料でネット環境があればご自宅や職場から気軽にご視聴いただけます。
是非お誘い合わせの上ご参加頂ければ幸いです。
■Sunday Wellness Breeze Season 34 Stage 1 Episode 199
2026年3月29日(日)10:00～12:00
『Make Japan Healthy Again, too! -半世紀ぶりの医療改革課題とは-』
福田 克彦 先生 / Dr. Katsuhiko Fukuda
統合医療センター福田内科クリニック / 副院長
Children's Health Defense Japan・ZeroSpike Project Japan / 代表
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y96x5vOVQ_eRlhyLzzEv-Q
■Sunday Wellness Breeze Season 34 Stage 2 Episode 200
《うぇるぶり200回記念Special Edition》
※NPO法人オーソモレキュラー分子栄養医学協会コラボ特別企画
2026年4月5日(日)10:00～12:00
『オーソモレキュラー分子栄養医学の原点と正統 ─創始者に連なる視点から語る科学と臨床─』
金子 俊之 先生 / Dr. Toshiyuki Kaneko
医師・医学博士
NPO法人 オーソモレキュラー分子栄養医学協会 代表理事
順天堂大学附属順天堂医院 膠原病リウマチ内科 講師(2026年1月～)
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DwYjriU3RyGdPAkCd-EG6A
■Sunday Wellness Breeze Season 34 Stage 3 Episode 201
2026年4月12日(日)10:00～12:00
『Advanced glycation endproducts in cystic fibrosis』※同時通訳付き
Dr. Melissa S. Putman MD, MMSc
Director, Diabetes Research Center, Massachusetts General Hospital
Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_KbmsyU5OT_GpCPNnjsCCsw
■Sunday Wellness Breeze Season 34 Stage 4 Episode 202
※一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会コラボ特別企画
2026年4月19日(日)10:00～12:00
『ミトコンドリア治療戦略第2弾』
辻 直樹 先生 / Dr. Naoki Tsuji
医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長
一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会 / 代表理事
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iQ6BsrPXRoOWYAr35vNrvw
■Sunday Wellness Breeze Season 34 Stage 5 Episode 203
2026年5月17日(日)10:00～12:00
『Inflammaging and Skin Aging～慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際～』
山崎 まいこ 先生 / Dr. Maiko Yamazaki
まいこホリスティックスキンクリニック / 院長
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kdwzufHQQgOPXUeZlZs5DQ
■Sunday Wellness Breeze Season 34 Stage 6 Episode 204
2026年5月24日(日)10:00～12:00
『抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト』
渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授
日本疲労学会 / 理事長
Integrated Health Science株式会社 / 代表取締役CEO
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XNWRh5CFTfmYY1rSBbdlAw
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
■会社概要
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング