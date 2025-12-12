パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、中古商品のご購入・買取が大変お得になるパソコン工房会員様限定『スーパー中古の日』を、2025年12月13日（土）から2026年1月12日（月・祝）の間の各日程にて開催いたします。5のつく日・土日祝の開催と合わせ、年末年始も2025年12月30日（火）から2026年1月5日（月）まで7日間連続で開催いたします。

■「買う」のも「売る」のもお得な『スーパー中古の日』を開催

全国のパソコン工房店舗ならびにWEB通販サイトでは、当社指定日ならびに5のつく日と土日祝に開催中の「中古の日」を大幅にパワーアップし、パソコン工房会員様限定の『スーパー中古の日』として開催いたします。

・「買う」のもお得

対象中古商品のご購入が最大20％OFF※最大20％OFFは当社指定の対象商品となります。

・「売る」のもお得

当社指定商品の買取が最終査定額より最大15％UP

『スーパー中古の日』開催日

2025年12月13日（土） ～ 12月15日（月）2025年12月20日（土） ～ 12月21日（日）2025年12月25日（木）2025年12月27日（土） ～ 12月28日（日）2025年12月30日（火） ～ 2026年1月5日（月）2026年1月10日（土） ～ 2026年1月12日（月・祝）

『スーパー中古の日』WEB通販サイトでのご購入ページURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/super_used_day.php『スーパー中古の日』買取情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/camp-super-chukoday-2025winter.htmlお近くのパソコン工房店舗情報はこちらURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/

■『スーパー中古の日』対象中古商品のご購入が最大20％OFF

『スーパー中古の日』開催日は、中古パソコン、中古PCパーツ、中古周辺機器、中古スマホなど対象中古商品のご購入がパソコン工房会員様限定で最大20％OFFと大変お得になります。ぜひこの機会をお見逃しなく。※最大20％OFFは当社指定の対象商品となります。

・さらに「超還元プログラム」にて最大8,000円分相当※の還元も併用が可能

対象の中古パソコンをご購入のうえ中古3年延長保証、または中古3年延長保証と同時に指定の月額会員サービスにご加入をいただきますと現在実施中の「超還元プログラム」にて最大8,000円分相当※の還元も併用が可能です。※最大8,000円分相当の還元額は当社指定商品での条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。パソコン工房「超還元プログラム」情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php

■『スーパー中古の日』当社指定商品の買取が最終査定額より最大15％UP

『スーパー中古の日』開催日は、下記の当社指定スペックを満たす「ゲーミングPC」、「WindowsノートPC」ならびに「PCパーツ」の買取価格が、パソコン工房会員様限定で最終査定額より最大15％UPいたします。

【最終査定額より最大15％UP対象 当社指定ゲーミングPC・WindowsノートPC】

・ゲーミングPCスペック条件（デスク・ノート）

Windows 11搭載、Core i5以上 第10世代以降または、Ryzen 5以上 4000番台以降のCPU搭載、8GB以上のメモリ搭載、512GB以上のSSD搭載、GeForce RTX4000番台以降、Radeon RX7000番台以降、INTEL Arc A700番台/B500番台以降のグラフィックカードを搭載。

・ASUS ROG Allyシリーズ他 ポータブルゲーミングPC

・WindowsノートPC スペック条件

Windows 11搭載、Core i5以上 第10世代以降またはRyzen 5以上 4000番台以降のCPU搭載、8GB以上のメモリ搭載、256GB以上のSSDを搭載。

【最終査定額より最大15％UP対象 PCパーツ】

・自作PCパーツ全般が対象となります。

その他、「ゲーミング以外のPC」「Mac」「タブレット」「スマートフォン（ユーフロント店は対象外）」「周辺機器」の買取価格が、パソコン工房会員様限定で最終査定額より10％UPいたします。※いずれも正常動作するものが対象となります。※査定減額がある場合は、減額後の最終査定額からの増額となります。※「ソフマップ ユーフロント」併設店舗ではスマートフォンは本キャンペーンの買取増額対象外となります。※詳しい条件については店頭にてお問い合わせください。※本キャンペーンは他のキャンペーンとの併用はできません。※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■『スーパー中古の日』ご利用条件

パソコン工房店舗でのご利用：パソコン工房各店「LINE会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。パソコン工房WEB通販サイトでご利用の場合：「パソコン工房WEB会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。※上記いずれかの条件を満たしているお客様を「パソコン工房会員様」と呼称させていただいております。

■買取上限価格は、WEBにて事前に確認ができます。

パソコン工房での買取上限価格やキャンペーン情報は、事前に買取価格の検索ページにて確認することができます。ぜひご利用ください。（表示される買取上限価格はキャンペーン適用前の上限価格となります。）URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/

■ご自宅からラクラク発送 宅配買取も行っております。

ご自宅から発送するだけで買取ができるパソコン工房 宅配買取のご利用もオススメです。パソコン工房 宅配買取の詳しい情報はこちらURL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/takuhai_kaitori.htmlパソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェアパソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社 ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp