加速度計市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月03に「加速度計市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。加速度計に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
加速度計市場の概要
加速度計市場に関する当社の調査レポートによると、加速度計市場規模は 2035 年に約 424 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 加速度計市場規模は約 186 億米ドルとなっています。加速度計に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、加速度計市場シェアの拡大は、先進国だけでなく新興国でも、スマートフォン、タブレット、その他のウェアラブル端末といった現代的なスマートデバイスをますます多くの人が利用していることから、消費者向け電子機器に対する継続的な需要の高まりによるものです。これらのデバイスは、方向検出やジェスチャー認識など、様々な機能に加速度計を多用しており、市場の成長を後押ししています。スマートフォン全般について見ると、米国国勢調査局の報告によると、スマートフォンは米国で最も多く利用されているコンピューティングデバイスであり、全世帯のほぼ90%に普及しており、市場規模を拡大しています。
加速度計に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/accelerometer-market/81305
加速度計に関する市場調査では、公共インフラのデジタル化の流れの一環として、高感度加速度計が様々なスマートインフラシステムに広く統合されることで、市場シェアが拡大することが明らかになりました。老朽化したインフラは故障しやすく、災害対策の選択肢も限られているため、政府機関は介入を迫られており、特にSHMシステムにおいて、必要な応力監視システムと併せてリアルタイムの振動計測を提供することで、市場の成長を後押ししています。
しかし、長寿命の産業用途における校正の課題は、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336875&id=bodyimage1】
加速度計市場セグメンテーションの傾向分析
加速度計市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、加速度計の市場調査は、アプリケーション別、技術別、機能性別と地域別に分割されています。
加速度計市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-81305
加速度計市場は、機能性別に基づいて、単軸加速度計、二軸加速度計、三軸加速度計といった下位セグメント分割されています。これらのうち、三軸加速度計は、予測期間中に市場をリードし、60%の収益シェアを生み出すと推定されています。これは、これらの加速度計が現代の電子機器における多次元モーションセンシングの標準であり、最先端技術の幅広い分野に不可欠であるため、世界的な注目を集めていることが理由です。「2024年通信利用動向調査」によると、日本の世帯の90%以上がスマートフォンを保有しており、現代のスマートデバイスの利用が急増していることが示されており、市場の成長を牽引しています。
