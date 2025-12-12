結婚何年目で浮気？浮気のパターンを徹底分析！ 配偶者に浮気がバレない理由とは？@7,000人のアンケートからみた既婚者の浮気事情｜結婚と浮気に関する実態調査（第4報）
7,000人のアンケートからみた既婚者の浮気事情
既婚者マッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区 https://raisondetre-inc.co.jp/）は、2025年9月に20代～50代の既婚者男女約7,000人に「結婚と浮気」に関する実態調査を行いました。既婚者の浮気率は17%、その「浮気経験者」に絞った調査結果を第2報に続き、第4報として報告します！
第1報 https://presswalker.jp/press/90858 では、20代～50代既婚者の17％が「浮気したことがある」と判明しました。
第2報 https://presswalker.jp/press/93232 では、「浮気をした理由」や「浮気相手との関係性」を調査し、夫婦の仲の悪さや配偶者への不満が浮気の理由と回答する人は少ないことが分かりました。
第3報 https://presswalker.jp/press/94816 では、「夫婦関係が良好であれば浮気しないのか」「結婚前は浮気をしたことがあるのか」を調査し、夫婦仲は関係なく浮気をする人が多く、浮気は愛情の欠落ではないといえる結果になりました。
とはいえ、夫婦仲に問題のない中、浮気男女は配偶者の陰でどのように浮気をしてるのでしょうか。
そこで今回の第4報では、第1報の回答者6,805人のうち「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に480人を抽出し、「どんな時に浮気をしたのか」「配偶者に隠れてどのように浮気をしているのか」、また、「どんな内容の浮気をしたのか」など、既婚者の浮気事情の実態を調査しています。
＜結果のポイント＞
・ 約7割近くもの人が「浮気をしたことが、配偶者にバレてない」
→ 「疑われることもなくバレていない」と回答した人は約42％、「疑われてるがバレていない」と回答した人が約23％だったことから「配偶者にバレていない人」は約65％
・ 「浮気公認」の夫婦が意外と多い？！自立した夫婦関係で浮気をする既婚者の割合
→ 「浮気公認で、知っている」と配偶者の浮気に合意している夫婦は15％いる
→ 20代では、3割程度の人が「浮気公認で、知っている」と回答
・ 行動パターン把握＆崩さないことで「浮気がバレない？」証拠を残さない徹底ぶり
→ 「行動パターンの把握や証拠を残さないなど工夫をしている」人の割合が約38％
配偶者の行動パターンを把握した上で、浮気をする側の行動パターンを徹底して崩さないと怪しまれること自体避けるのがバレない理由
・ 浮気願望が高まる時期は結婚1年目？浮気経験者は「結婚1～5年目」に浮気している…
→ 結婚1年目で浮気をした人が16%、結婚3年目で浮気した人が約14%
→ 約6割近くの人が「結婚1～5年目」で浮気した
・ 不特定多数より安全？同じ相手と長期的に継続する浮気が多い傾向
→ 「同じ人と長期的」な浮気をした人は約25％
1～4年程度の期間、月1～3回など定期的に同じ浮気相手と繰り返し会っていた浮気
＜調査概要＞
調査タイトル：結婚と浮気に関する実態調査（第4報）
調査期間 ：2025年9月29日～9月30日、10月27日～10月29日
調査対象者 ：20～59歳の男女480人（男性240人、女性240人）
※第1報の回答者6,805人のうち「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に480人を抽出。
調査方法 ：インターネット調査（セルフ型アンケートツール「Freeasy」を利用）
エリア ：全国
調査機関 ：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）