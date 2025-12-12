収益不動産のアズ企画設計 台湾・逢甲大学社会人学生との交流会を実施
東京都心部を中心に、1都3県で不動産販売事業を行う株式会社アズ企画設計（東京都千代田区、代表取締役：松本俊人）は去る12月10日（水）、明海大学不動産学部（千葉県浦安市）との不動産・建築領域における学術交流で来日した、台湾・逢甲大学で学ぶ社会人学生17名の会社見学を受け入れ、双方の交流を深める取り組みを実施いたしました。当日は弊社所有不動産の見学、会社説明、座談会を実施し、弊社社員も台湾の不動産市況についての学びを深めることができました。
■交流の背景と目的
明海大学は、法学・経営学・工学など多角的な視点から不動産を科学する、日本で唯一の「不動産学部」を持つ大学です。弊社にも同大学卒の社員が多く在籍しており、専門的な知見を持った新規学卒者が早期から活躍しています。今回、同大学と台湾・逢甲大学との学術交流に協力することで、日台の不動産交流に貢献するとともに、実際に台湾で不動産に関わる仕事をしながら逢甲大学で学ぶ社会人学生との交流を深めることは弊社の中長期的な成長につながると考え、会社見学を受け入れることとなりました。
■当日の様子
12月10日は、2部構成で交流を実施。第1部の物件見学では、弊社所有のAZ Ginza East（東京都中央区）をご案内し、都心一等地のセットアップオフィスの魅力を体感していただきました。第2部の会社説明・座談会では、弊社の中華圏出身社員が、台湾では馴染みの浅い「不動産買取再販事業」について詳しく説明し、その後の座談会でも活発な意見交換がなされました。弊社は今後も、日台の不動産交流に積極的に貢献するとともに、日本の都心収益不動産の持つ魅力を広く世界に発信してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336788&id=bodyimage1】
《株式会社アズ企画設計について》 https://www.azplan.co.jp
『空室のない元気な街を創る』という企業理念のもと、主要事業である不動産販売事業で収益改善が必要な不動産を取得し、空室の再生、地域の再生、さらには事業・企業の再生へと取組んでいます。
東京本社： 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング17F
代表者： 松本 俊人
事業内容： 不動産販売事業 / 不動産賃貸事業 / 不動産管理事業
証券コード： 東京証券取引所 スタンダード市場 3490
プレスリリース詳細へ