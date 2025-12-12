亀の井ホテル 田沢湖 クリスマスフェア開催！田沢湖放牧豚生ハム＆10種類以上のデザート食べ放題！





「田沢湖放牧豚」の原木からスライスして提供する生ハムと10種類以上のデザート

亀の井ホテル 田沢湖（所在地：秋田県仙北市、支配人：大森大輔、以下当ホテル）は、冬の夕食ビュッフェをより華やかに彩る期間限定クリスマスフェアとして、12月21日～26日の６日間、クリスマスムードを盛り立てる特別メニューを提供します。家族で楽しむホリデーシーズンに合わせ、地元で知られる「田沢湖放牧豚」生ハムの食べ放題や、10種類以上が揃う季節感豊かなデザート、ライブキッチンで提供する国産丸鶏ローストを加えることで、冬の食卓により豊かな魅力を添えます。夕食ビュッフェ付きの宿泊プランは好評ご予約承り中です。ご当地の魅力とクリスマスならではの特別感が重なる内容で、ファミリー層をはじめ幅広いお客様にホリデーのひとときをお楽しみいただけます。

■「田沢湖放牧豚」を使用した原木生ハムを贅沢に味わう特別メニュー

地元で知られる生ハム工房「グランビア」が手がける生ハムは、本場スペインの製法をもとに日本の気候へ合わせて改良した独自の仕立てで、まろやかなコクと薫り高い味わいが特長です。秋田産三元豚と海水塩のみで丁寧につくられた無添加の生ハムは、その自然な旨みが魅力で、クリスマスらしいごちそうとして存在感を発揮します。

■10種類以上が揃う華やかなデザートコーナー

季節感を意識したスイーツを10種類以上ご用意し、いちごカップケーキや抹茶カップケーキをはじめ、ケーキやタルトなどの多彩なデザートが並びます。さらに、チョコレートファウンテンやソフトクリーム、ジェラートなども揃い、写真映えする華やかさと、お子様にも楽しんでいただけるラインアップでクリスマスの雰囲気を盛り上げます。

■ライブキッチンで仕上げる国産丸鶏ロースト・ハーブチキン

国産鶏を使用した丸鶏ローストをライブキッチンで提供いたします。現地調合のオリジナルハーブソルトで仕上げた一品は、クリスマスディナーらしい臨場感を演出し、ビュッフェの華やかさをさらに引き立てます。





ライブキッチンで提供する国産丸鶏ロースト・ハーブチキン

■冬のビュッフェを彩る郷土料理やジビエメニュー

当ホテルの冬の夕食ビュッフェでは、秋田県産食材を盛り込んだ郷土料理や、鹿すねポン酢・鹿肉の竜田揚げなどのジビエ料理が登場します。約60種類の和洋中メニューが揃い、季節ならではの味わいと地域の素材を活かした多彩な料理がお楽しみいただけます。クリスマス限定メニューと合わせて、冬の味覚を一度に堪能してください。

【Xmasビュッフェプラン概要】

プラン名：

【期間限定！】冬ビュッフェ＋田沢湖放牧豚生ハム＆デザートも食べ放題！Xmasビュッフェプラン

期間：2025年12月21日～26日

料金：部屋タイプ・人数により異なります。詳細は下記宿泊プランをご確認ください。

食事場所：山岳リゾートレストラン

営業時間：夕食 18:00～21:00（L.O.20:30）、朝食 7:00～ 9:00（L.O.8:30）

宿泊ご予約・お問い合わせ：亀の井ホテル 田沢湖 宿泊予約 TEL：0187-46-2131

▶宿泊プラン詳細・ご予約はこちら





【亀の井ホテル 田沢湖】

秋田駒ヶ岳の麓、標高700mの田沢湖高原に佇む、豊かな自然に包まれた温泉リゾートホテル。爽やかな風が抜けるブナ林に囲まれた大浴場では、肌にやさしいメタケイ酸を豊富に含む源泉による天然温泉が、心と身体を癒します。「山岳リゾートレストラン」 では、秋田の伝統的な郷土料理や地元食材を生かした創作メニューに加え、自慢のジビエ料理など、多彩な全60品をご用意。大自然の恵みを存分に味わえる食の時間をお楽しみいただけます。





公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/tazawako/

住所：〒014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-32 TEL：0187-46-2131

チェックイン：15時／チェックアウト：10時、客室数：121室

