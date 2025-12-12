農林水産省は、令和8年1月27日（火曜日）、東海農政局において食品関連企業の海外展開に関するセミナー（主催：グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会）を開催します。

今回のセミナーでは、東海地方を拠点としている企業の海外展開の取組及び食品産業の海外展開支援を紹介します。海外展開に関心をお持ちの皆様や検討中の食品産業関係者の皆様は、是非ご参加ください。

1． 概要

グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会においては、例年、食品関連企業の海外展開の機会を増大するための一助として、情報提供のためのセミナーを開催しています。 今回は、東海地方に焦点を当て、東海農政局において対面形式のセミナーを開催いたします。 今回のセミナーでは、東海地方から海外進出に取り組まれている食品製造企業等をお招きし、事業の概況や課題、今後の展望等についてご説明いただくとともに、農林水産省、経済産業省及び愛知県から、それぞれ海外展開支援施策についてご説明いたします。

2． セミナー内容

【タイトル】食品関連企業の海外展開に関するセミナー

～東海地方発の取組について～

【日時】令和8年1月27日（火曜日）14時00分から16時00分まで

【形式】対面形式

【会場】東海農政局第1会議室（愛知県名古屋市中区三の丸一丁目2-2）

3． プログラム

1. 開会

＜登壇＞

GFVC推進官民協議会副代表 篠崎聡氏

2. 食品産業の海外展開について

<登壇>

農林水産省輸出・国際局国際情報分析官 大川幸樹

3. 東海地方発の海外展開の取組

<登壇>

Yamamori Trading Co., Ltd. Sales Department General Manager 松下貴洋氏

株式会社デンソーフードバリューチェーン事業部長 大原忠裕氏

あづまフーズ株式会社販売事業本部東日本営業部東京支店長 久米尚氏

4. 食品産業の海外展開支援について

<登壇>

経済産業省貿易振興課係長 西浦滉貴氏

愛知県経済産業局産業部産業立地通商課担当課長 唐松徹氏

5. 質疑応答・意見交換

6. 閉会

閉会後は、ネットワーキングの時間としてご自由にご活用ください。

（注）上記の内容は現時点の予定であり、今後変更となる可能性がございます。

4． ご参加を希望される皆様へ

（1） 申込方法及び申込締切

次の申込フォームに必要事項を明記の上、お申込みください。

本セミナーは対面参加のみとなっており、オンライン配信はございません。

【申込ページURL】

セミナー参加登録：こちらのページよりお申し込みください（外部リンク）

【申込期間】

令和7年12月12日（金曜日）から令和8年1月23日（金曜日）17時00分まで

※本セミナーは、GFVC推進官民協議会会員に限らずご参加いただけます。ただし、参加申込人数が定員（50名程度）に達した場合、締切前に申込受付を終了させていただく場合がございます。

（2） 参加される皆様へ

次の留意事項を遵守してください。これらを守らない場合は、参加をお断りすることがあります。

・会議を撮影、録音しないこと

・会議の進行を妨げる行為を行わないこと

また、来場に当たっては、交通機関の利用又は近隣の有料駐車場の利用をお願いします。

（3）報道関係者の皆様へ

取材を希望される方は、申込フォームによりお申込みの際、自由記載欄にその旨を併せて記載ください。