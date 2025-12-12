「紅乙女 PREMIUM」 発売のご案内
ごま焼酎の製造販売を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社 : 福岡県久留米市 取締役社長 : 鈴木利明）は、2025年12月1日（月）より、ごま焼酎「紅乙女PREMIUM」を新発売いたしました。
当製品は、ごま焼酎「紅乙女」ブランドでフラッグシップとなる特別な本格焼酎です。長年多くの方々にご愛顧賜りました「紅乙女 ゴールド」の後継品となります。何卒、ご愛顧賜りますようお願申し上げます。
＜商品概要＞
品目：本格焼酎
商品名： 紅乙女 PREMIUM
アルコール分：38度
内容量：720ml
原材料名：麦（国産）、米麹（国産米）、ごま（20％以上）
JAN コード：4985159112414
ITF コード：14985159112411
入数：6本
小売価格（税抜）：4,000円
＜蔵出し日＞
2025年12月1日（月）
＜商品特徴＞
ごまを 20％以上使用し様々な長期熟成原酒のブレンドにより造られる、ごま焼酎「紅乙女」のフラッグシップ。豊かに香り立つごまの芳香と熟成香、そして奥深くまろやかな味わいが調和した一本です。ロックはもちろん、水割り、お湯割り、炭酸割りやカクテルのファンデーションとして。プレミアムなごま焼酎をゆっくりとお楽しみください。
＜紅乙女 ゴールド（4985159110038） 終売のお知らせ＞
「紅乙女 ゴールド」は、2025年12月末日を持って終売させていただくこととなりました。長年のご愛顧に感謝申し上げます。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。後継品となる「紅乙女 PREMIUM」を、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
