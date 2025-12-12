美容院で「レディース脱毛」を受けたい女性は4割！“手軽さ”と“信頼感”が魅力、しかし「専門性への不安」の声も
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の女性を対象に、「美容院でのレディース脱毛に興味はありますか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに美容院でのレディース脱毛に対する興味の有無について調査・分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の女性
回答数: 100名
調査期間: 2025年12月9日 ～ 2025年12月10日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15244
■受けたい女性は4割
Q. 美容院でレディース脱毛の施術を受けたことはありますか？
・ある: 4%
・ない: 96%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336843&id=bodyimage1】
Q. 美容院でレディース脱毛の施術を受けてみたいと思いますか？
・受けてみたいと思う: 41%
・受けてみたいと思わない: 34%
・どちらとも言えない: 25%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336843&id=bodyimage2】
■アンケート回答
《受けてみたいと思う》
・美容院でレディース脱毛の施術を受けてみたい理由は、普段から通い慣れている場所で気軽に相談・施術が受けられる安心感があるからです。カットやカラーのついでに予約できるため、別で脱毛サロンやクリニックに通う手間が省け、時間を有効に使える点に魅力を感じています。また、美容院は清潔感や接客の質が高く、リラックスした雰囲気の中で施術を受けられる点も安心材料です。脱毛に興味のある部位は、ワキ・腕・脚です。特にワキは自己処理の頻度が高く、肌トラブルが起きやすいため、プロの施術で綺麗に整えたいと感じています。腕や脚は肌の露出が増える季節に目立ちやすく、ムダ毛を気にせずファッションを楽しみたいという思いから興味があります。（20代／女性／神奈川県／正社員）
・美容院なら毛根とか毛に理解がありそうだし、美容院と同じ場所なら通いやすい。背中とかが気になる。（20代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・剃刀負けするので頻繁に剃れないのと、膝やお腹周りは剃ると埋没してしまうので。VIOや指、腕、足、脇をやりたい。やっている人はみんな楽だというし、白髪が生えてきては出来なくなるとも聞いた。（30代／女性／京都府／パート、アルバイト）
・以前より脱毛サロンが手軽で身近な存在になっていると感じることが多く、機会があれば施術を受けてみたいと思っています。お化粧のノリが良くなると聞いたので顔脱毛に興味があります。（30代／女性／神奈川県／専業主婦）
・せっかく時間を取って綺麗になるために行っているのだから、髪だけではなく脱毛ケアも一緒に出来たら効率的だと思うから。基本ショートボブなので、首の後ろの襟足や背中部分など、大部分ではなく美容院だからこそ目につく細かな部位を脱毛してみたい。（40代／女性／東京都／正社員）
・わざわざサロンまで足を運ばなくても、近所の美容室で綺麗にすべてお任せをして特に足や腕はきちんと綺麗にして頂けるとととても助かります。（40代／女性／東京都／正社員）
・年齢的に今さらという感じなので、脱毛サロンには行きにくいから。うなじとか背中など、自分では見えないところを脱毛してみたい。（50代／女性／福岡県／パート、アルバイト）
《受けてみたいと思わない》
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の女性
回答数: 100名
調査期間: 2025年12月9日 ～ 2025年12月10日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15244
■受けたい女性は4割
Q. 美容院でレディース脱毛の施術を受けたことはありますか？
・ある: 4%
・ない: 96%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336843&id=bodyimage1】
Q. 美容院でレディース脱毛の施術を受けてみたいと思いますか？
・受けてみたいと思う: 41%
・受けてみたいと思わない: 34%
・どちらとも言えない: 25%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336843&id=bodyimage2】
■アンケート回答
《受けてみたいと思う》
・美容院でレディース脱毛の施術を受けてみたい理由は、普段から通い慣れている場所で気軽に相談・施術が受けられる安心感があるからです。カットやカラーのついでに予約できるため、別で脱毛サロンやクリニックに通う手間が省け、時間を有効に使える点に魅力を感じています。また、美容院は清潔感や接客の質が高く、リラックスした雰囲気の中で施術を受けられる点も安心材料です。脱毛に興味のある部位は、ワキ・腕・脚です。特にワキは自己処理の頻度が高く、肌トラブルが起きやすいため、プロの施術で綺麗に整えたいと感じています。腕や脚は肌の露出が増える季節に目立ちやすく、ムダ毛を気にせずファッションを楽しみたいという思いから興味があります。（20代／女性／神奈川県／正社員）
・美容院なら毛根とか毛に理解がありそうだし、美容院と同じ場所なら通いやすい。背中とかが気になる。（20代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・剃刀負けするので頻繁に剃れないのと、膝やお腹周りは剃ると埋没してしまうので。VIOや指、腕、足、脇をやりたい。やっている人はみんな楽だというし、白髪が生えてきては出来なくなるとも聞いた。（30代／女性／京都府／パート、アルバイト）
・以前より脱毛サロンが手軽で身近な存在になっていると感じることが多く、機会があれば施術を受けてみたいと思っています。お化粧のノリが良くなると聞いたので顔脱毛に興味があります。（30代／女性／神奈川県／専業主婦）
・せっかく時間を取って綺麗になるために行っているのだから、髪だけではなく脱毛ケアも一緒に出来たら効率的だと思うから。基本ショートボブなので、首の後ろの襟足や背中部分など、大部分ではなく美容院だからこそ目につく細かな部位を脱毛してみたい。（40代／女性／東京都／正社員）
・わざわざサロンまで足を運ばなくても、近所の美容室で綺麗にすべてお任せをして特に足や腕はきちんと綺麗にして頂けるとととても助かります。（40代／女性／東京都／正社員）
・年齢的に今さらという感じなので、脱毛サロンには行きにくいから。うなじとか背中など、自分では見えないところを脱毛してみたい。（50代／女性／福岡県／パート、アルバイト）
《受けてみたいと思わない》